Jo und Paula: Das Ende einer Ehe?

Soap-Check

Bei «Berlin – Tag & Nacht» könnte eine Beziehung vor dem Aus stehen. Da bringt es auch nichts, das Gespräch immer wieder aufzuschieben.

Amelie hat sich in den Wahlkampf zurück gekämpft und sieht sich schon als Siegerin der Wahl. Merle hingegen hat vor dem anstehenden Rededuell richtig Bammel. Aber dann, kurz bevor das Duell starten soll, meldet die Presse Amelies Mauscheleien mit WolfPaper im Wahlkampf. Ein ausgewachsener Skandal? Katrin ist glücklich, dass Franzi sich ihr öffnet. Aber dann kommt dieses unpassende Geburtstagsgeschenk von Franzi – ein Tandemsprung. Katrin ist bewusst, sie kann den Sprung mit Franzi nicht machen. Doch Franzi versteht Katrins Reaktion falsch. Sie glaubt, dass Katrin kein Interesse an ihrem Leben hat. Erst Mia kann sie zur Vernunft bringen. Ben ringt mit sich, er will Tina den Seitensprung mit Anke beichten - aber er findet einfach nicht den richtigen Moment. Doch kann er mit einer Lüge in die Ehe starten? Sara fühlt sich nicht wohl mit dem Gedanken, ein Kind durch eine anonyme Samenspende zu bekommen. Ausgerechnet Johanna kennt einen Spender, den sie Sara vorstellen möchte.Max‘ Schulfreund Sven kündigt sich für einen Besuch an, um ihm seinen vier Monate alten Sohn Anton vorzustellen. Als Sven kurzfristig einen Video-Call mit seinem Chef hat, erklären sich Max und Vanessa bereit, währenddessen auf das Baby aufzupassen. Kurz darauf macht Vanessa Max ein folgenschweres Geständnis. Constanze erfährt, dass Gut Thalheim schon in zwei Wochen verkauft werden soll. Der Besitzer würde ihr ein Vorkaufsrecht einräumen, wenn sie 200.000 Euro Anzahlung leisten kann. Als Paul Constanze so aufgewühlt sieht, kommen seine Schuldgefühle wieder hoch. Um Christoph in ihre Fänge zu locken, wartet Yvonne mit scheinbar verstauchtem Knöchel am Wegesrand auf ihn. Christoph springt tatsächlich an und Yvonne lässt sich zufrieden zurück zum Hotel tragen. Erik hilft Gerry, den Kuss mit Merle einzuordnen und Gerry wird klar, dass Merle ihn richtig mag. Shirin erfährt währenddessen ebenfalls von dem Kuss und befeuert in ihrer Sorge um Gerry Merles schlechtes Gewissen. Daraufhin sucht diese Gerry noch einmal auf …Stadlbauer nimmt den verschlossenen Severin in Schutz. Kann der Hofhelfer das Vertrauen von Monika zurückgewinnen?Corinna ist schockiert, da Chris ihr nicht die ganze Wahrheit über seinen Fehltritt gesagt hat. Sie versucht zu verzeihen, doch dann findet sie Chris' Liebesbriefe an Alina. Ringo geht mit harten Bandagen gegen Cecilia vor, um beim Treffen mit dem Stararchitekten dabei zu sein. Es kommt noch ein anderer wichtiger Termin herein. Bambi will sein Brauerei-Equipment opfern, um David den versprochenen Job geben zu können.Die Steinkamps halten zusammen, um Caroline endlich das Handwerk zu legen - und sind dafür auch bereit, Grenzen zu überschreiten ... Isabelle will Kims Auszeit nutzen, um das Prunkwerk wieder zu ihrem zu machen. Ein erstes Event scheint aber unter keinem guten Stern zu stehen. Leyla kann kaum fassen, dass Simone sie zu einem wichtigen Turnier angemeldet hat. Ist sie dem Druck gewachsen?Erik ist entsetzt, dass Toni innerhalb des eigenen Freundeskreises ermittelt. Auch Toni missfällt das, doch sie muss ihrem Verdacht gegen den gemeinsamen Freund nachgehen. Luis geht wieder auf Distanz. Doch insgeheim merkt er, dass er sich etwas vormacht. Er fühlt sich Miriam gegenüber schäbig, und hält es nicht mehr aus.Chico holt sich in Sachen Dirty Talk erneut Rat bei Jenny, die allerdings gerade ihre ganz eigenen Probleme hat. Sie muss eine Männerbody-Torte für einen Junggesellinnenabschied backen, aber der Ofen in der WG funktioniert nicht. Zur Abwechslung braucht sie mal Chicos Hilfe. Er stellt Jenny den Ofen in seiner WG zur Verfügung, doch damit sind immer noch nicht alle Probleme gelöst. Jenny ist so nervös, dass sie es buchstäblich einfach nicht gebacken kriegt, einen sexy Männertorso zu formen. Chico greift ihr schließlich auch dabei unter die Arme. Kurzerhand zieht er sein Oberteil aus und steht Modell. Jenny ist ihm unfassbar dankbar, als sie am Ende die perfekte Torte zaubert, und Chico muss zugeben, dass ihm das Backen mit Jenny echt Spaß gemacht hat.Joe hat sich übers Wochenende eine kurze Auszeit genommen, um sich in Ruhe Gedanken zu machen. Als er zurückkehrt, ist Paula und ihm bewusst, dass ein klärendes Gespräch über die Zukunft ihrer Ehe unausweichlich ist. Doch weil beide Angst vor dem Ergebnis haben, unternehmen sie zunächst alles, um den möglicherweise schicksalhaften Talk möglichst lange aufzuschieben. Tatsächlich verbringen sie ein paar wirklich schöne Stunden miteinander. Als Paula und Joe für einen Moment die alte Vertrautheit spüren, kommen sie sich sogar wieder näher.