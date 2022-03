IMDbTV wünscht sich mehr «Judy Justice»

US-Fernsehen

Die Fernsehshow des Streamingdienstes wurde verlängert.

Die Amazon-Prime-Video-Schwester IMDbTV lässt Richterin Judy Sheindlin weiter tagen. Amazons kostenloser Streamingdienst hatfür eine zweite Staffel verlängert, nachdem die ersten Episoden von den Nutzern bisher 25 Millionen Stunden gesehen wurden. Es ist unklar, ob die Unternehmenszeilen von Amazon der Wahrheit entsprechen.«Judy Justice» ist eine Reality-Show, in der Richterin Sheindlin, eine pensionierte Familienrichterin aus Manhattan, über Streitfälle entscheidet, bei denen es um viel Geld geht. Zu Sheindlin gesellen sich im Gerichtssaal der Gerichtsvollzieher Kevin Rasco, ein pensionierter Bewährungshelfer aus Los Angeles, die Gerichtsstenografin Whitney Kumar, eine staatlich geprüfte Gerichtsreporterin aus Kalifornien, und die Rechtsreferendarin Sarah Rose, eine Jurastudentin und Enkelin von Richterin Sheindlin, die das Erbe der Pionierin des Fernsehens und des Gerichtssaals fortsetzt, indem sie eine neue Generation von juristischen Analysen einbringt. Rasco, Kumar und Rose werden zusammen mit Sheindlin für die zweite Staffel der Sendung zurückkehren."Ich bin im siebten Himmel und könnte nicht glücklicher sein über den Empfang von «Judy Justice» im Streaming-Bereich", sagte Sheindlin. "Amazon ist ein großartiger Partner und ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit." Lauren Anderson und Ryan Pirozzi, Co-Heads of Content and Programming bei IMDb TV, fügten hinzu: "Mit «Judy Justice» sahen wir eine kühne Möglichkeit, unsere Vision eines modernen Fernsehnetzwerks zu untermauern, indem wir uns dem Tagesprogramm zuwenden und den Kunden von IMDb TV jeden Wochentag neue Episoden anbieten. Seit mehr als 25 Jahren ist Richterin Sheindlin eine feste Größe im Tagesfernsehen. Durch ihre sachliche Herangehensweise bei der Beurteilung von realen Fällen hat Richterin Sheindlin Millionen von Menschen über den juristischen Prozess und die Entscheidungsfindung im echten Leben aufgeklärt. Wir freuen uns darauf, eine weitere Staffel von ‚binge-worthy justice‘ zu liefern, während Judge Judy Sheindlin ihre beispiellose Herrschaft als eine der kultigsten und angesehensten Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche fortsetzt."