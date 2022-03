Primetime-Check

Wie lief es für «Der Feind meines Feindes» im ZDF? Konnte RTL und «Wer wird Millionär?» dagegenhalten? Konnte der Sat.1-Film für Aufwind am Montagabend sorgen?

Das ZDF gewann mitden Abend. Die «Flucht durchs Höllental»-Fortsetzung mit Hans Sigl generierte eine Reichweite von 6,10 Millionen, wovon 0,53 Millionen aus der jüngeren Zuseherschaft stammten. Die Marktanteile lagen bei starken 20,5 und 7,5 Prozent. Im Anschluss sendete der Mainzer Senderundvor 4,44 und 1,96 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile waren sukzessive rückläufig und landeten bei 16,9 und 12,5 Prozent bei allen. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 9,9 und 6,4 Prozent zu Buche. Das Erste startete mitin die Primetime und markierte ein 2,58-millionenköpfiges Publikum. Die Marktanteile lagen bei unterdurchschnittlichen 8,6 und soliden 6,3 Prozent.verbesserte das Ergebnis auf 9,8 Prozent bei allen und 7,1 Prozent bei den Jüngeren. Insgesamt schalteten 2,77 Millionen ein.steigerte die Reichweite auf 3,39 Millionen und die Quoten auf 15,8 und 14,4 Prozent.Nachdem es am Montagabend für Sat.1 in den vergangenen Wochen mit der Ausstrahlung von «Nachricht von Mama» alles andere als gut lief, strahlte der Bällchensender nun den Filmvor 0,69 Millionen Zuschauern aus, darunter 0,31 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei weiterhin miesen 2,4 Prozent bei allen und 4,6 Prozent in der Zielgruppe. Zuvor sendete Sat.1 die Sondersendungaus. 0,81 Millionen ließen sich von Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch informieren. 2,7 und 4,9 Prozent Marktanteil waren die Folge. Bei ProSieben sahen die Nachrichtensendung derweil 0,87 Millionen Zuschauer, was zu 2,9 und 7,8 Prozent Marktanteil führte. Dort ging es dann mit den Sitcomsundweiter. 0,76 und 0,54 blieben dran, die ohnehin schon unterdurchschnittlichen Marktanteile brachen weiter ein und landeten bei 2,5 und 1,8 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe markierte ProSieben mit 0,50 und 0,39 Millionen Umworbenen mäßige 7,1 und schwache 5,4 Prozent. Die Cartoon-Serien(zwei Folgen) undsorgten für 0,50, 0,51 und 0,44 Zuschauer. In der Zielgruppe standen Marktanteile von 5,8, 6,2 und 6,8 Prozent zu Buche. Kabel Eins versendete den Spielfilm, den 0,79 Millionen nicht verpassen wollten, darunter befanden sich 0,38 Millionen Umworbene. Mit Marktanteilen von 3,0 Prozent bei allen und 6,1 Prozent bei den Jüngeren lief es für Kabel Eins gut.Noch besser performte RTL, das zu Beginn des Abendsausstrahlte und damit 3,44 Millionen informierte. Die Markanteile lagen bei 11,4 und 14,2 Prozent.konnte das Niveau steigern und versammelte 3,89 Millionen vor dem Fernseher. 13,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt waren die Folge, in der Zielgruppe hielt man die Sehbeteiligung konstant.kam im Anschluss auf 2,23 Millionen Zuschauer und Quoten von guten 11,0 und 13,1 Prozent. VOX undverfolgten um 20:15 Uhr 1,11 Millionen Zuschauer, wovon 0,52 Millionen aus der werberelevanten Gruppe stammten. Die Markanteile bewegten sich bei ausbaufähigen 3,9 Prozent und soliden 7,6 Prozent.mehr als halbierte danach die Werte. Nur noch 0,43 Millionen blieben dran. In der Zielgruppe belegte der Kölner Sender mit 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen nur noch 3,6 Prozent des Marktes. RTLZWEI durfte sich mit der-Doppelfolge über 1,09 und 1,03 Millionen Zuschauer freuen, in der Zielgruppe waren grandiose 8,5 und 8,2 Prozent Marktanteil drin.