«Doktor Ballouz» behandelt wieder kurz nach Ostern

TV-News

Die zweite Staffel der ZDF-Serie umfasst erneut sechs Folgen.

Noch bevor alle Folgen der ersten Staffel der ZDF-Serieausgestrahlt worden waren, kündigte der Mainzer Sender eine zweite Staffel der Arzt-Reihe mit Merab Ninidze in der Hauptrolle an. Diese wurde im Spätsommer und Herbst des vergangenen Jahres gedreht. Nun hat das ZDF einen Starttermin genannt und setzt dabei erneut auf Doppelfolgen am Donnerstagabend. Los geht es mit den ersten beiden von insgesamt sechs Folgen am 21. April um 20:15 Uhr. Bereits eine Woche zuvor erscheinen aller Folgen in der ZDFmediathek.Neben Ninidze werden auch Julia Richter, Daniel Fritz, Nadja Bobyleva, Vincent Krüger, Helene Grass, Clelia Sarto, Michael Kind, Barbara Philipp und Laurinds Schürmann in durchgehenden Rollen zu sehen sein. In Episodenrollen spielen unter anderem Carmen Maja Antoni, Anne Düe, Peter Frank Christina Hecke, Lukas von Horbatschewsky, Alissa Jung, Petra Kelling, Alessija Lause, Yoran Leicher, Ute Lubosch, Tino Mewes, Emilie Neumeister, Bernhard Piesk, Soma Pysall, Katrin Röver, Lee Rychter, Birge Schade, Christoph Schechinger, Axel Schreiber, Ursula Werner, Otis Ray Whigham und August Zirner.Die Drehbücher der zweiten Staffel stammen von Katja Kittendorf, Barbara Miersch, Florian von Bornstädt und Christine Heinlein unter der Leitung von Headautorin Conni Lubek.Felix Ahrens und Florian Gottschick führten Regie, Uwe Urbas fungierte als Produzent. Producerin war Jana-Maria Kreutzner. Verantwortlich für die Produktion war die Berliner Firma X Filme Creative Pool.Inhaltlich drehen sich die neuen «Doktor Ballouz»-Folgen um den gleichnamigen Chefarzt der beschaulichen Klinik in der Uckermark. Nachdem er seine verstorbene Frau Mara am Ende der ersten Staffel auch innerlich loslassen konnte, ist er jetzt bereit für einen Neuanfang. Er öffnet sein Herz einer neuen Frau, Eva (Grass), der Leiterin der Krankenhauswäscherei. Dorthin bringt er notgedrungen seine schmutzigen Hemden, als seine Waschmaschine den Geist aufgibt. Währenddessen beginnen Oberarzt Dr. Mark Schilling (Fritz) und Neurologin Dr. Barbara Forster (Richter) in der neuen Staffel dort, wo sie aufgehört haben: Nach einer ihrer Frotzeleien fragt Mark Barbara erneut nach einem Date. Diesmal sagt Barbara zu und aus dem ersten gemeinsamen Essen wird schnell mehr. Doch schon bald wird deutlich, dass die beiden unterschiedliche Erwartungen an die Zukunft haben.Auch zwischen Assistenzärztin Dr. Michelle Schwan (Bobyleva) und Vincent Patzke (Krüger), der seine Sozialstunden in der Klinik ableistet, liegt noch immer etwas Unausgesprochenes, seit sich Vincent nach einem Moment der Nähe plötzlich zurückgezogen hatte. Ein ehrliches Gespräch schafft Klarheit, und die beiden gehen die Herausforderungen des Klinikalltags als Freunde an. Michelle beginnt zudem, an ihrer Arbeit im Krankenhaus zu zweifeln. Als Dr. Ballouz ihr einen unbefristeten Vertrag anbietet, ist sie sich unsicher, ob sie diesen annehmen soll. Und auch Vincent steht vor der Frage, wie er sich seine berufliche Zukunft vorstellt. Neben den privaten Herausforderungen müssen sich Dr. Ballouz und sein Team mit emotionalen und dramatischen Patientenfällen auseinandersetzen, die aktuelle gesellschaftliche und regionale Themen widerspiegeln.