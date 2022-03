«Yesterday», «Transformers» oder «Hidden Figures»?

Quotennews

Auch an diesem Sonntagabend war das Programm zahlreicher privaten Sender mit Spielfilmen gefüllt.



Wie bereits in den vergangenen Wochen blieb das Interesse für das Filmprogramm am Sonntag recht dürftig. RTL wollte mit der Free-TV-Premiere von «Yesterday» ► überzeugen. Die 1,25 Millionen Fernsehenden hatten allerdings nur einen ernüchternden Marktanteil von 4,1 Prozent zur Folge. Die 0,52 Millionen Jüngeren blieben ebenfalls bei einem schwachen Ergebnis von 6,7 Prozent hängen. Mit der Actionkomödieging es im Anschluss abwärts auf 0,42 Millionen Zuschauer und miese 3,2 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,21 Millionen Werberelevanten war mit 6,7 Prozent weiterhin Luft nach oben.Den Actionfilm «Transformers: The Last Knight» ► sahen sich 1,01 Millionen Neugierige bei ProSieben an. Dies reichte für eine passable Sehbeteiligung von 3,6 Prozent. Bei den 0,56 Millionen Umworbenen standen annehmbare 8,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Noch besser lief es daraufhin mit. 0,45 Millionen Filmfans erhöhten den Marktanteil auf hohe 5,2 Prozent. Die 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen befanden sich mit 9,3 Prozent genau im Senderschnitt.Sat.1 begeisterte mit dem Dramaein Publikum von 1,08 Millionen Menschen. Für den Sender glich dies einer mauen Quote von 3,6 Prozent. Bei den 0,45 Millionen Jüngeren wurden akzeptable 5,9 Prozent eingefahren. RTLZWEI sendete den Actionfilm, für welchen sich 0,50 Millionen Zuschauer sowie 0,20 Millionen Umworbene interessierten. Dies resultierte in niedrigen Marktanteil von 1,6 und 2,6 Prozent.