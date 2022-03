VOX stellt weiterhin die restlichen privaten Sender in den Schatten

Quotennews

Ein weiteres Mal war zur Primetime kein Vorbeikommen an «Kitchen Impossible» und das obwohl die Kochshow an Reichweite verloren hatte.



Am gestrigen Abend musste sich Tim Mälzer im Kochduellgegen den Franzosen Alain Weissgerber behaupten, welcher im Burgenland ein Restaurant mit zwei Michelin-Sternen führt. Für ihre Aufträge ging es diese Mal unter anderem nach Italien, nach Irland und in die Savoyer Alpen. In den vergangenen Wochen konnte sich die neue Staffel immer weiter steigen und so setzte sich VOX zuletzt auch an die Spitze der privaten Sender. Vergangene Woche saßen 1,65 Millionen sowie 0,87 Millionen Jüngere vor dem Bildschirm.Mit 1,45 Millionen Fernsehenden sank die Reichweite in dieser Woche, was den bislang schwächsten Wert in diesem Jahr zur Folge hatte. Dennoch fuhr der Sender weiterhin ein gutes Ergebnis von hohen 5,6 Prozent ein. Ähnlich sah es bei den 0,74 Millionen Werberelevanten aus. Hier stand eine starke Quote von 11,5 Prozent auf dem Papier. Doch auch diese Verluste änderten nichts daran, dass VOX zur Primetime der gefragteste der privaten Sender war und das restliche Programm deutlich hinter sich zurückließ.Mit der zweiten Staffel vonschlug sich Kabel Eins zuletzt wacker, den Überraschungserfolg im Vorjahr konnte man jedoch nicht wiederholen. Auch mit der dritten Folge sank die Reichweite noch weiter auf 0,85 Millionen Fernsehende. Zumindest hielt der Sender mit akzeptablen 2,7 Prozent den Marktanteil der Vorwoche konstant. Bei den 0,37 Millionen Umworbenen wurde eine passable Quote von 4,7 Prozent verbucht.