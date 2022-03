«The Rising»: Sky verschiebt Eigenproduktion

TV-News

Der Start der Mystery-Crime-Serie erfolgt mehr als zwei Monate später. Statt Mitte März geht es Ende Mai los.

Der Bezahlsender Sky muss die Ausstrahlung der Mystery-Crime-Serieverschieben. Statt wie ursprünglich geplant am 11. März wird die erste Folge erst am 27. Mai um 20:15 Uhr bei Sky Atlantic zu sehen sein. Ab jenem Freitag steht die komplette Staffel dann auch auf Abruf bei Sky Ticket und über Sky Q zur Verfügung. Über die Gründe der Verschiebung machte Sky keine Angaben. «The Rising» ist das britische Remake der belgischen Serie «Zimmer 108». Nach «The Third Day» ist es die zweite Serie, die komplett im Haus von Sky produziert wurde.Besetzt ist die achtteilige Reihe mit Clara Rugaard als Protagonistin Neve, Nenda Neururer als die respektlose Alex Wyatt und Solly McLeod als Joseph Wyatt, Alex' Cousin und Neves langjähriger Freund. In weiteren Rollen sind Emily Taaffe als Neves Mutter Maria, Alex Lanipekun als deren zweiter Ehemann Daniel, Robyn Cara als Stiefschwester Katie sowie Matthew McNultyals Neves alkoholkranker Vater Tom zu sehen. Die Regie führen Ed Lilly und Thora Hilmarsdottir. Julian Stevens und PeteMcTighe sind Produzenten.Und darum geht es: Nach einer Party taucht Neve Kelly (Rugaard) aus einem See auf. Verwirrt macht sie sich auf den Weg nach Hause. Unterdessen sind Freunde und die Familie bereits auf der Suche nach ihr. Doch niemand scheint Neve wahrzunehmen, schlimmer noch: Neve erkennt, dass sie wohl ermordet wurde. Wütend und entschlossen begibt sie sich auf die Suche nach dem Täter. Dabei stößt sie auf tief vergrabene Geheimnisse und ist gezwungen, alles über ihr Leben und die Menschen, die ihr wichtig waren, neu zu überdenken. Im Bewusstsein, nichts zu verlieren außer Zeit, drängt Neve auf die Wahrheit – auch wenn sie noch so schmerzt. Unterstützt wird sie von ihrem Vater Tom (McNulty) und von der geheimnisvollen Alex (Neururer), die Neve sehen können. Ihre Rückkehr zwingt alle um sie herum, sich zu ändern, zu gestehen oder ihre Spuren zu verwischen. Aber sie offenbart auch, dass es da draußen noch andere wie Neve gibt..