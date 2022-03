Paralympics und Wintersport: Der ZDF-Tag

Quotennews

Ja, seit Freitag laufen die Paralympics, wenn es auch bislang zu fast nicht mehr als einer Zusammenfassung am frühen Morgen im ZDF reicht. Ansonsten punktet wie gewohnt der Wintersport!

Fast schon untergegangen und doch so wichtig. Seit Freitag laufen die Paralympics in China und wenn zeitweise schon weniger auf die Olympischen Spiele in den letzten Wochen geschaut wurde, für die Paralympics gab es gestern lediglich eine 50-minütige Zusammenfassung der Highlights um 09:00 Uhr morgens und eine Wiederholung dieser um 15:05 Uhr. Die frühe Ausgabe braucht sich jedoch mit 0,61 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von respektablen 9,1 Prozent keinesfalls verstecken, etwas unauffällig präsentierten sich 0,09 Millionen jüngere Zuschauer, die jedoch auch für 5,3 Anteil am entsprechenden Markt sorgten. Zwischen den Wintersport-Weltcups holte die Zusammenfassung nochmal 1,8 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 14,9 Prozent ab. Bei den jüngeren Zuschauern ergaben sich am frühen Nachmittag 0,14 Millionen Interessierte und ein Marktanteil von 5,6 Prozent. Ab kurz vor 10 Uhr schaltete das ZDF jedoch erst in den Wintersport-Modus.Den Anfang machte der Super-G der Damen aus Lenzerheide. Direkt stieg die Zuschauerzahl auf 1,07 Millionen und der Marktanteil damit auf 14,9 Prozent. Auch bei den jüngeren Zuschauern zeigte sich mit 0,15 Millionen Fernsehenden ein deutlicher Anstieg, der Marktanteil kletterte auf 9,1 Prozent. Zum nächsten Millionen-Meilenstein dauerte es ein wenig, denn die 2-Millionen-Marke fiel erst mit dem 7,5 km Sprint der Biathlon-Damen aus dem finnischen Kontiolahti. Ab 12:45 Uhr konnten hier jedoch 2,81 Millionen Zuschauer gemessen werden, der Marktanteil dominierte famos mit 25,6 Prozent. Auch die jüngeren Zuschauer ließen sich nicht lange bitte und mit 0,34 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter konnten 14,2 Prozent des Marktes blockiert werden.Danach fiel das Interesse über den Skisprung-Weltcup der Damen aus Oslo und den 10 km Langlauf der Nordischen Kombinierer, ebenfalls aus Oslo, jeweils unter die 2-Millionen-Marke zurück. Der 10 km Sprint der Biathlon-Herren, ebenfalls aus Kontiolahti, sicherte dem Zweiten 2,73 Millionen Zuschauer und erneut einen starken Marktanteil von 20,3 Prozent. Jüngere Zuschauer konnten wiederum 0,25 Millionen generiert werden, hier lag der Marktanteil bei ordentlichen 8,6 Prozent. Der 30 km-Massenstart und der Skisprung-Weltcup markierten den Abschluss des Wintersporttags im Zweiten. Beide Events hielten die 2-Millionen-Marke, lagen jedoch hinter dem Interesse des zuvor gezeigten Biathlon-Sprints.