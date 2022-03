Cast mit Beeinträchtigung: RTL+-Champions legen Anfang April los

TV-News

Der mit Wotan Wilke Möhring besetzte Spielfilm «Weil wir Champions sind» soll wenig später auch im linearen Fernsehen bei VOX zu sehen sein. Auch eine begleitende Doku wurde produziert.

Vergangenen Sommer fanden die Dreharbeiten des Spielfilmsstatt, nun hat RTL+ einen Starttermin kommuniziert, wann der mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle besetzte Film an den Start gehen wird. Ab dem 5. April ist die von Constantin Television produzierte Adaption des spanischen Stoffes «Campeones» beim Streamingdienst verfügbar. „Wenige Wochen später“ ist auch eine Ausstrahlung bei VOX geplant, ein genaues Sendedatum steht allerdings noch nicht fest.Neben Möhring ist der Cast mit neun Schauspieldebütanten mit Behinderung besetzt. Dazu gehören Antonia Riet, Tanino Camilleri, Luca Davidhaimann, Christian Forst, Nico Michels, Jonas Relitzki, Jochen Riemer, Simon Rupp und Matthias Sander. Sie bilden eine Basketballmannschaft mit kognitiv beeinträchtigten Spielern, die von einem erfolgsverwöhnten Basketballtrainer (Möhring) trainiert werden soll. Ihm wurden Sozialstunden auferlegt. In weiteren Rollen sind Katharina Schüttler («Dogs of Berlin»), Ben Münchow («Das Boot»), Ursula Werner («Der Junge muss an die frische Luft») und Sabine Vitua («Pastewka») zu sehen.Als Executive Producer fungierte seitens Constantin Television Oliver Berben, Produzentin ist Nina Viktoria Philipp. Oliver Philipp und Andreas Fuhrmann schrieben das Drehbuch nach einem Original von David Marqués und Javier Fesser. Regie führte Christoph Schnee.Ebenfalls am 5. April steht auf RTL+ die begleitende Dokumentationim Stream bereit. Die von Vitamedia Film produzierte Doku soll Einblicke hinter die Kulissen „der inklusivsten Filmproduktion Deutschlands“, geben wie es in einer Mitteilung beworben wird.