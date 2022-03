Wie Julian McMahon «FBI: Most Wanted» verließ

US-Fernsehen

Der Schauspieler Dylan McDermott ersetzt den ehemaligen «Nip/Tuck»-Arzt.

hat sich offiziell von Jess LaCroix verabschiedet: Julian McMahon, der drei Staffeln lang die Hauptrolle in dem CBS-Drama spielte, hatte am Dienstagabend seinen letzten Auftritt, als seine Figur bei der Arbeit starb.Im Januar gab der Schauspieler bekannt, dass er die Serie verlässt. In einer Erklärung sagte er, dass er sich bereits Monate zuvor mit den Produzenten getroffen habe, um die Serie "zugunsten weiterer kreativer Aktivitäten" zu verlassen. In der Erklärung bedankte sich McMahon bei den ausführenden Produzenten Dick Wolf und Peter Jankowski und sagte, dass der geplante Ausstieg "einen nahtlosen und produktiven Weg für mich, die Serie zu verlassen, inszenieren würde".Dylan McDermott ersetzt Julian McMahon als «FBI: Most Wanted»-Hauptrolle.