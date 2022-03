Riccardo Simonetti heuert bei «Notruf Hafenkante» an

TV-News

Derzeit entstehen 25 neue Folgen der Krimi-Reihe, von der derzeit die 16. Staffel ausgestrahlt wird.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine muss die Vorabend-Seriederzeit eine Zwangspause einlegen, da das ZDF den die Programmschiene nach den «heute»-Nachrichten mit «ZDF Spezials» zur Lage in Osteuropa füllt. Die Krimi-Reihe befindet sich derzeit in der 16. Staffel. Wie das ZDF nun bekannt gab, finden derzeit bereits die Dreharbeiten für eine weitere Runde in Hamburg und Umgebung statt. Insgesamt 25 neue Folgen werden sollen noch bis Mitte November 2022 gedreht werden.Vor der Kamera der Letterbox-Produktion stehen unter anderem Sanna Englund, Matthias Schloo, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Marc Barthel, Aysha Joy Samuel, Hannes Hellmann, Harald Maack, Gerit Kling, Fabian Harloff, Atheer Adel und Manuela Wisbeck. Zudem gesellt sich ein weiterer Name dazu, der in den vergangenen Wochen und Monaten immer präsenter im Fernsehen wurde: Riccardo Simonetti. Wie der Schauspieler, Autor und Aktivist via Instagram am Donnerstag bekannt gab, wird er als der Notarzt Dr. Donald Rösler in Erscheinung treten.„Ich freue mich riesig jetzt einen Arzt im Fernsehen zu spielen! Einen Charakter verkörpern zu dürfen, der so ganz anders lebt als ich, ist eine Erfahrung total außerhalb meiner Komfort Zone und ich finde es super spannend mich selbst da reinzufühlen“, schrieb Simonetti an seine Follower gerichtet. In wie vielen Episoden er zu sehen sein wird, ist nicht bekannt. Als Produzentin fungiert Ines Karp, Producerin ist Martina Lebküchner.Die 16. Staffel wird seit September ausgestrahlt und versammelte bisher durchschnittlich 3,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor dem Fernseher. Die Marktanteile der 19:25-Uhr-Sendung beliefen sich auf ordentliche 13,7 Prozent beim Gesamtpublikum und ausbaufähige 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Sehern.