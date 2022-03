VOD-Charts

Mit dem Spin-off «Vikings: Valhalla» scheint Netflix der nächste große Wurf zu gelingen. Die Startwoche war jedenfalls vielversprechend.

Haben die deutschen Streamingcharts, die wöchentlich vom Marktforschungsunternehmen Goldmedia ermittelt werden, einen neuen Dauerbrenner? Um eine Antwort darauf zu geben ist noch zu früh, doch der Start vonwar vielversprechend und das Ausfüllen der großen Fußstapfen der Mutterserie scheint zu diesem Zeitpunkt jedenfalls im Bereich des Möglichen. Doch dazu später mehr. Die Top10 beginnen mit einem gänzlich anderen Genre: Die Reality-Dating-Showerzielte in der neunten Kalenderwoche eine Bruttoreichweite von 1,87 Millionen und sicherte sich somit Platz10.Knapp davor landet die Animationsserie, die es wie «Liebe macht blind» bei Netflix zu sehen gibt. Beim kalifornischen Streamer wurde sie 1,94 Millionen Mal abgerufen. Übe die Zwei-Millionen-Marke springt. Die spanische Thriller-Reihe darf sich über 2,01 Millionen Klicks freuen. Den sechsten Platz teilen sich unterdessen die Titelund, die zwischen dem 25. Februar und 3. März jeweils auf 2,46 Millionen Views kamen.Die Top5 startet mit dem britischen Krimi-Drama, deren sechste und finale Staffel vergangenen Sonntag in Großbritannien bei BBC One startete. Hierzulande sind die ersten fünf Seasons bei Netflix abrufbar, wo sie 2,70 Millionen Mal geklickt wurde. Auf Rang vier reiht sich die Krankenhaus-Serieein, von der es in etwas mehr als zwei Wochen bei Disney+ und Joyn neue Folgen geben wird. Die alten Episoden verbuchten in dieser Woche eine Reichweite von 2,89 Millionen.Fast eine Million Abrufe mehr generierte die Zombie-Serie, die mit 3,78 Millionen Klicks auf dem dritten Platz landet. Silber geht an Dauerbrenner. Die Sitcom, die seit drei Jahren beendet ist, brachte es auf 3,88 Millionen Aufrufe. Als einziger Titel, der mehr als vier Millionen Views holte, darf sichin dieser Woche die Krone aufsetzen. Der Ableger von «Vikings», das in den vergangenen Jahren Dauergast in den Top10 war, darf sich zum Serien-Start über eine Bruttoreichweite von 4,18 Millionen freuen. «Valhalla» war vergangenen Freitag bei Netflix erschienen.