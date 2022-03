Julia Stinshoff: Es geht um humanistische Themen

Interview

Die Schauspielerin feiert in diesen Wochen ihr 10-jähriges Jubiläum in der «Sesamstraße». Darüberhinaus ist Stinshoff auch in dem ZDF-Spielfilm «Der Feind meines Feindes» zu sehen.

Die Dreharbeiten waren traumhaft!Mitten in der Pandemie, zumindest für kurze Zeit, der Lockdown-Isolation entkommen, mit morgendlichem Blick auf den Lago Maggiore, vor umwerfender Kulisse, als Teil eines wundervollen Film-Teams dabei zu sein und drehen zu dürfen, war natürlich ein riesengroßes Privileg!Auch inhaltlich war es für mich eine wirklich bereichernde Arbeit: ein kluges und komplexes Drehbuch, einen ebenso brillanten, wie präzisen und vielschichtigen Hauptspielpartner (meinen Film-Ehemann Oliver Mommsen), hochkarätige Regie und Kamera, um nur einige Beispiele zu nennen. Es war einfach ein sehr gelungenes Zusammenspiel ambitionierter und, wie ich es empfinde, fähiger Filmschaffender.Ich habe mich auf alle Kolleg:Innen gleichermaßen gefreut, denn jede/r bringt ja seine eigene Qualität und Spielweise mit. Und gemeinsam den jeweiligen Zugang zum anderen und sowas wie eine eigene Sprache mit- und füreinander zu finden, ist für mich das eigentlich Spannende an meiner Arbeit.Absolut. Alles hat seine Zeit, seinen Platz und meistens auch seine Berechtigung. Romantische Komödien sollten meines Erachtens - wie übrigens viele andere Genres auch - eher als „nicht-nur-sondern-auch“ betrachtet werden. Natürlich reizt es mich als Schauspielerin auch, die Tiefen und die Komplexität von Themen und Charakteren auszuloten. Wenn mir aber dann jemand auf der Straße entgegenstrahlt, ich „hätte diese Person gestern, nach einem eigentlich doofen Tag, zum Lachen gebracht“, dann weiß ich, dass v.a. in schwereren Zeiten das Leichte und Schöne seine absolute Berechtigung hat.Ich habe ganz normal ein Casting gemacht. Ursprünglich für «Eine Möhre für zwei». Dann mussten wir aber zunächst den Dreh absagen, da eine andere Serie dazwischen kam, der wir schon vorher unsere Option erteilt hatten.Da ich mich dort aber so wohl gefühlt und die Absage so sehr bedauert habe, schrieb ich wenig später persönlich eine Mail an die Redaktion. Und ZACK!, bekam ich Elmo als neuen Spielpartner vorgestellt und 1 - 2 Jahre darauf auch «Eine Möhre für zwei». 😀Als die beiden noch Kleinkinder waren, haben sie sich eher gefürchtet, wenn ich sie mit ins Studio genommen habe, oder sie ihre Mutter digital auf dem Bildschirm, gleichzeitig aber auch analog neben sich sahen.Ihre Mutter in einer anderen Umgebung und Rolle als der ihr vertrauten zu sehen, konnten sie noch nicht begreifen. Doch je älter sie wurden, desto toller fanden sie es natürlich. V.a. wenn KiTa- oder Klassenkamerad:Innen sie darauf ansprachen. Sie selbst sind aber mit ihren bald 9 Jahren längst bei «Bibi & Tina» und deutschem HipHop angekommen. 😀