Ohne Dirty-Talk kein Vergnügen

Bei «Köln 50667» ist Chico zunächst etwas überfordert, doch er kann sich nicht mit Lilli verständigen. Das hat Folgen.

Katrin stellt bewegt fest, dass ihr erster Geburtstag seit ihrem Erwachen aus dem Koma vor der Tür steht. Sie will diesen besonderen Tag mit ihrer Familie feiern. Doch Franzi hat den Eindruck, dass ihre Mutter Nähe erzwingen will, und sagt wütend ab. Anke stürzt sich in die Vorbereitung für die Rallye. Doch bei allem Aktionismus kann sie ihren Liebeskummer und die Gedanken an Katrins Geburtstag nicht verdrängen. Trost findet sie im Geschwindigkeitsrausch mit ihrer Maschine. Als sie mit Ben einen neuen Schnellgashebel ausprobieren, genießen beide den Adrenalinrausch und verlieren alle Hemmungen. Merle erkennt, dass sie es übertrieben hat. Trotzdem liegt weiter der Druck des Rededuells auf ihren Schultern. Es kommt zum Schlagabtausch mit Amelie vor laufenden Kameras, bei dem Merle eine bittere Niederlage einsteckt … Zum Glück nur in einem Albtraum! Britta ist von Amelies Erpressungsversuch gegenüber Jakob entsetzt. Als sie jedoch ein Geschenk von ihrem gemeinsamen Vater erhält, spürt sie die tiefe Verletzung von Amelie.Lia gibt bei Michael den neuen DNA-Test in Auftrag, doch Robert ist überzeugt, dass sie sich umsonst Hoffnungen macht. Auch Werner fürchtet, dass Robert und Lia an ihrer vergeblichen Liebe zugrunde gehen. Lia will daraufhin dem Schmerz ein Ende bereiten und beschließt, den „Fürstenhof“ still und heimlich zu verlassen. Christoph verdonnert Josie unter Androhung von Kündigung zum Stillschweigen über die Wanze. Durch diese erhalten Werner und Christoph wenig später wertvolle Informationen über Constanzes Verteidigungsstrategie, wodurch sie ihr zuvorkommen können. Doch Josie hält ihre Lüge nicht mehr länger aus. Erik lernt durch Gerry Merle kennen und ist sofort angetan von ihr. Als er versucht sie anzuflirten, erteilt Merle ihm prompt eine Abfuhr. Dennoch ist Erik schwer beeindruckt und fühlt bei Gerry vor, wie dieser zu Merle steht. Alfons ist traurig, als er eine Absage für den Leuchtturmurlaub erhält. Daraufhin schlägt ihm Hildegard vor, Urlaub in dem Hotel zu machen, für das sie einmal einen Wellnessgutschein gewonnen hatte. Doch Alfons muss sie enttäuschen.Veronikas Entschluss, sich nicht operieren zu lassen, endet in einem Streit mit Florian. Hat die Angst sie wirklich so fest im Griff?Nach Pacos verdächtigen Beobachtungen auf dem Friedhof konfrontieren die Weigels David: Hatte er mit Fiona doch eine engere Beziehung, als er bisher zugegeben hat? Da Britta ihre Ersparnisse auf sich verwettet hat, kann sie sich ihre Traum-Handtasche nicht leisten. Als die Wettkasse gestohlen wird, gerät sie unter Verdacht. Ringo muss befürchten, dass Cecilia den Star-Architekten beleidigt und vergrault hat. Doch ihre Einmischung war ein Segen.Justus kann es kaum ertragen, dass Jenny sich von ihm distanziert. Erst bei Malu findet Justus schließlich Ablenkung von seinem Liebeskummer ... Daniela versucht unterdessen alles, um Leyla aufzufangen. Doch Leyla entzieht sich ihren Hilfsangeboten, und Daniela wird dadurch schmerzlich bewusst, wie alleine sie gerade ist.Paul reagiert wortkarg auf Tuners Geständnis. Während Tuner ahnt, dass er seinen Freund verletzt hat, hadert Paul zunehmend mit Tuners Verhalten und dem Konflikt zwischen ihnen. Als Tuner seine Vaterrolle schließlich ausbaut, verliert Paul die Beherrschung. Toni möchte beweisen, dass sie die Leitung der Soko zurecht übertragen bekommen hat, und arbeitet selbst an ihrem freien Tag - bis Nazan aus Versehen ihre Ermittlungsakte einsteckt.weiterChico ist total überrumpelt, als Lilli ihn dazu auffordert, Dirty Talk mit ihr zu machen. Leider stellt er sich dabei so ungeschickt an, dass sie lachen muss und der Morgensex ausfällt. Chico ist frustriert. Er bittet Ben und Oskar um Rat, die ihm allerdings auch nicht helfen können, weil sie in dieser Hinsicht genauso untalentiert sind wie er. Unterdessen erzählt Lilli Jenny von Chicos Problem, was Dirty Talk angeht. Die hat Mitleid und bietet ihm ihre Hilfe an. Letztlich stimmt Chico zu und ist beeindruckt von Jennys Können. Seine „dirty SMS“ an Lilli ist ein voller Erfolg. Chico ist Jenny unfassbar dankbar. Er bittet sie darum, ihm in Zukunft vielleicht noch einmal verbal unter die Arme zu greifen.Nachdem Milla und Mike es tatsächlich fertiggebracht haben, eine für ihre Verhältnisse stattliche Summe zusammenzukratzen, und es ihnen dann aber trotzdem nicht gelungen ist, das Matrix zu kaufen, sind sie am Boden zerstört. Piet hat der Konkurrenz den Zuschlag gegeben. Das Angebot war einfach zu verlockend. Milla und Mike konnten da nicht mithalten. Um mit dieser Niederlage besser klarzukommen, sucht Milla nun nach Ablenkung. Vor allem mit Blick auf Mikes Geburtstag will sie den Kummer zumindest für einen Tag vergessen. Allerdings wird sie durch ihr Geschenk für Mike schmerzlich ans Matrix und ihren großen Traum vom eigenen Laden erinnert. Prompt fast sie einen erneuten Entschluss: Sie will weiter um die Verwirklichung dieses Traums kämpfen. Piet bleibt jedoch hart. Daraufhin beschließt Milla trotzig, Mikes Geburtstag ein letztes Mal im Matrix zu feiern – und zwar richtig.