«Shameless»-Star wird NBC-Hauptdarstellerin

US-Fernsehen

Shanola Hampton übernimmt die Rolle in einer neuen NBC-Serie.

Shanola Hampton wurde für die Hauptrolle der neuen NBC-Seriegecastet. Neben ihrer Hauptrolle wird sie auch als Produzentin mitwirken, teilte der Sender mit. Die Serie stammt von der Autorin und ausführenden Produzentin Nkechi Okoro Carroll, die über Rock My Soul Productions die Produktion übernimmt.Lindsay Dunn von Rock My Soul ist ebenfalls ausführende Produzentin zusammen mit Greg Berlanti, Sarah Schechter und David Madden von Berlanti Productions. Warner Bros. Television, wo sowohl Rock My Soul als auch Berlanti Productions unter einem Gesamtvertrag stehen, wird die Serie produzieren.In dem einstündigen Drama geht es um die Tatsache, dass jedes Jahr mehr als 600.000 Menschen in den USA als vermisst gemeldet werden. Mehr als die Hälfte dieser Zahl sind farbige Menschen, die das Land zu vergessen scheint. Die PR-Spezialistin Gabi Mosley (Hampton) – die selbst einmal zu den Vergessenen gehörte – und ihr Krisenmanagement-Team sorgen nun dafür, dass immer jemand nach den vergessenen Vermissten Ausschau hält. Doch ohne es zu wissen, verbirgt diese Heldin des Alltags ein eigenes erschreckendes Geheimnis.