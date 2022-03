Mary J. Blige produziert einen Lifetime-Spielfilm

US-Fernsehen

Die Sängerin wird einen 90-Minütier machen, der auf ihrem Song „Real Love“ fußt.

Der Frauensender Lifetime und die Musikerin Mary J. Blige arbeiten für einen Spielfilm zusammen, der auf ihren 90er Songbasiert. Der Song war das erste Lied, der die wöchentlichen Top10 erreichte und zwei Monate nach der Veröffentlichung mit Gold ausgezeichnet wurde. Der Spielfilm wird selbstverständlich auch von Bliges Musik untermalt.In dem romantischen Coming-of-Age-Drama «Real Love» von Lifetime geht Kendra zum ersten Mal allein auf ein College im Bundesstaat New York, fest entschlossen, sich auf ihr Studium zu konzentrieren. Doch als sie ihren Filmklassenpartner Ben kennenlernt, versucht sie alles, um die Dinge professionell zu halten. Trotz missbilligender Eltern, finanzieller Nöte und des Wettbewerbs um den besten Platz in der Klasse verlieben sich Kendra und Ben ineinander und lernen schließlich, was wahre Liebe bedeutet.Lifetimes «Real Love» wird von Sonja Warfield und Rachel Ingram geschrieben. Blige, Ashaunna Ayars und Nicole Jackson sind ausführende Produzenten für Blue Butterfly und Jordan und John Davis sind ausführende Regisseure für Davis Entertainment, wobei Sony Pictures Television den Film vertreibt.