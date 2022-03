FOX verlängert neue Gordon-Ramsay-Show

US-Fernsehen

«Next Level Chef» bekommt beim Reality-Sender eine zweite Staffel.

Am Mittwoch verkündigte der Chef von Fox Entertainment, Alternative Entertainment und Specials, dass die Reality-Showmit Gordon Ramsay eine zweite Staffel erhält. Die frohe Botschaft kam kurz vor der Ausstrahlung der vorerst letzten Sendung. «Next Level Chef» ist die erste Ramsay-Show, die auf Fox debütiert, seit der Superstar-Koch im vergangenen August ein neues Joint Venture, Studio Ramsay Global, mit Fox Entertainment gegründet hat."Wir sind immer begeistert, wenn eine neue Serie beim Publikum gut ankommt, aber in diesem Fall sind wir es doppelt, weil es die erste Serie war, die aus unserem neuen Unternehmen mit Gordon und Studio Ramsay Global hervorging", sagte Wade in einer Erklärung. "Wir möchten uns bei unseren Partnern von Studio Ramsay Global und natürlich bei Gordon, unseren talentierten Köchen und unserer fantastischen Crew für eine epische Staffel eins bedanken. Und wir wissen, dass Staffel zwei weiterhin Fernsehen auf höchstem Niveau bieten wird."Fox Alternative Entertainment und Studio Ramsay stehen hinter «Next Level Chef», das auf einer dreistöckigen Bühne mit verschiedenen Küchen auf jeder Etage stattfindet. Die oberste Etage ist mit hochwertigen Geräten und Zutaten ausgestattet, während im Untergeschoss nur das Nötigste vorhanden ist und kein Schnickschnack. Die Köche treten je nach ihrer Leistung in verschiedenen Etagen an. Ramsay, Nyesha Arrington und Richard Blais fungieren als Mentoren.