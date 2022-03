Nachmittag bis Vorabend ist RTL-Zeit

Quotennews

In der Primetime messen sich alle Sender mit ihren Prunk-Formaten, doch auch der Vorabend bedarf eines Vergleichs. Das Feld ist klar verteilt.

Kurzum: Die Zeit ab etwa 16:00 Uhr bis zu den Primetime-Formaten gehört bei den privaten Sendern klar RTL. Der Kölner Sender konnte gestern beiab 17:30 Uhr das erste Mal am Tag über eine Million Zuschauer anmelden, als genau 1,13 Millionen Fernsehende folgten. Der Marktanteil stieg auf 7,0 Prozent, während ebenfalls mehr als respektable 0,37 Millionen Zielgruppen-Zuschauer an Bord waren. Hier schlug der entsprechende Marktanteil mit 12,3 Prozent ein. In der Folge steigerte sich das Interesse überhin zuauf über 3 Millionen Zuschauer. Bei der News-Sendung ab 18:45 Uhr waren bereits 3,81 Millionen Fernsehende in Köln dabei, die Zielgruppe steigerte sich ebenfalls stetig auf 0,89 Millionen Umworbene und damit einen Marktanteil von 18,9 Prozent.Ebenfalls als Dauerbrenner ließen sich gestern wieder die Formateund natürlichbeschreiben. «AWZ» holte 2,32 Millionen Fernsehende nach Köln, «GZSZ» steigerte das auf 2,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile lagen hier bei 9,1 und 9,2 Prozent. Zielgruppen-Zuschauer ergaben sich vorerst 0,63 Millionen, die für 11,6 Prozent am entsprechenden Markt sorgten, ehe 0,96 Millionen Umworbene den Anteil auf 13,6 Prozent stiegen ließen. Durch und durch also erfolgreiche Stunden vor der Primetime für RTL. Bei den anderen Sendern sieht es hier teilweise weniger rosig aus.Sat.1 erreichte mitum 17:30 Uhr den Bestwert des gesamten Tages. Dabei waren 1,24 Millionen Zuschauer und dadurch ein Marktanteil von 7,8 Prozent. Jüngere Zuschauer ließen sich 0,18 Millionen locken, das ergab einen Anteil von 6,4 Prozent am Markt. Bei RTLZWEI warum bereits 19 Uhr am erfolgreichsten vor der Primetime. Hier schauten 0,42 Millionen Zuschauer rein, 0,25 Millionen waren davon aus der Zielgruppe, wodurch die Marktanteile insgesamt 1,5 Prozent und 4,0 Prozent bei der Zielgruppe anzeigten. ProSieben war vor der Primetime mitam erfolgreichsten und holte neben 0,98 Millionen Zuschauern und 3,7 Prozent Anteil 0,54 Millionen jüngere Zuschauer und 9,0 Prozent am entsprechenden Markt. Bei Kabel Eins holtemit 0,6 Millionen Zuschauern den besten Wert vor der Primetime, der Marktanteil lag hier bei 3,0 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten hier 0,2 Millionen Umworbene gemessen werden, damit ein entsprechender Marktanteil von 5,3 Prozent. Zu guter Letzt erreichte VOX am Vorabend mitordentliche 1,42 Millionen Zuschauer und daher 5,3 Prozent des Marktes. Aus der Zielgruppe ergaben sich hier 0,41 Millionen Zuschauer und damit 6,8 Prozent Anteil am Markt.