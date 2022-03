Die Sondersendungen zum Krieg in der Ukraine im Vergleich

Quotennews

Die Medienlandschaft blickt gespannt in Richtung der Ukraine und dem stattfindenden Krieg. Zahlreiche Sender schickten gestern Sondersendungen ins Programm.

Vornweg: Dieser Vergleich soll nicht etwa herausstellen, welche Sender entsprechend viele Zuschauer anziehen konnten. Es geht schlichtweg darum, darzustellen, dass jede dieser Sondersendungen ihre Zuschauerschaft verdient und jede einzelne Minute der Informationsdarbietung eine wichtige ist. Den Beginn macht daher das Erste mit der Übertragung von. Diese wurde in voller Länge ab 3 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag übertragen und erreichte 0,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. 0,041 Millionen Zuschauer konnten der jüngeren Zuschauerschaft zugesprochen werden, wodurch sich ein Marktanteil von 6,3 Prozent ergab, insgesamt reichte es zu 6,7 Prozent. Am Abend erreichteebenfalls im Ersten starke 5,01 Millionen Zuschauer und damit 16,2 Prozent des Marktes. Wichtig an dieser Stelle sind die fulminanten 1,82 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Damit erreichte die Sondersendung 22,7 Prozent des entsprechenden Marktes.Das ZDF blickte bereits vor der Primetime auf den Krieg in der Ukraine und erreichte mit dem4,39 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Hier ergaben sich 0,66 Millionen jüngere Zuschauer und daher ein Marktanteil von 9,5 Prozent, während es insgesamt zu 15,2 Prozent reichte. Später am Abend sendete das Zweite zudem dasund. Ab 22:20 Uhr erreichte das «auslandsjournal» 3,62 Millionen Zuschauer und damit 16,4 Prozent des Marktes. 0,65 Millionen konnten hier den jüngeren Zuschauern zugesprochen werden, wodurch 11,8 Prozent des entsprechenden Marktes erreicht wurden. Im Anschluss ab 22:50 Uhr waren bei «ZDFzoom» noch 2,67 Millionen Zuschauer vertreten, während 0,48 Millionen jüngere Zuschauer für einen Marktanteil von 10,9 Prozent sorgten. Insgesamt ergaben sich 14,6 Prozent.Bei Sat.1 konnten 0,87 Millionen Zuschauer und damit 2,8 Prozent des Marktes um 20:15 Uhr mit demerreicht werden. Davon waren 0,38 Millionen der Zielgruppe zuzuordnen, wodurch sich 4,8 Prozent am Markt ergaben. RTL blickte bereits während dem Tag um 17 Uhr mitauf das Kriegsgebiet. Dabei waren 0,65 Millionen Zuschauer und daher 4,7 Prozent des Marktes. Zielgruppen-Zuschauer konnten 0,17 Millionen definiert werden, sprich 7,0 Prozent des Marktes. Am Abend verfolgten 2,59 Millionen Zuschauer die gleichnamige Sondersendung um 20:15 Uhr. Der Marktanteil zeigte 8,4 Prozent an, während 1,06 Millionen Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe für einen Anteil von 13,3 Prozent sorgten. Bei ProSieben holte daszur Primetime 0,85 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 2,8 Prozent, während 0,53 Millionen Umworbene für 6,6 Prozent Anteil am Markt sorgten. Auch später am Abend war bei «Zervakis & Opdenhövel. Live.» die Ukraine das bestimmende Thema und 0,45 Millionen Fernsehende verweilten beim Sender. Davon ergaben sich 0,27 Millionen Zielgruppen-Zuschauer und ein Marktanteil von 4,7 Prozent. Insgesamt erreichte das Programm noch 2,0 Prozent des Marktes.