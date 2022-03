«Lord of the Rings»-Autor bindet sich an Amazon

US-Fernsehen

Callum Greene, der ausführende Produzent der «Herr der Ringe»-Serie, schließt einen Exklusivvertrag.

Die Firma Amazon und Bright Greene von Callum Greene und Sarah Greene haben einen Exklusivvertrag unterzeichnet. Callum ist der ausführende Produzent der Amazon-Serie «Lord of the Rings: The Rings of Power», das im Sommer starten soll. Im Rahmen des neuen Kontraktes sollen neue Serie entstehen."Nach der epischen Reise der ersten Staffel könnten wir nicht aufgeregter sein, unsere Arbeit mit Amazon fortzusetzen", sagte Callum Greene. "Jen [Salke], Vernon [Sanders], Jon [Wax], Kevin [Jarzynski] und das gesamte Team haben großartige Arbeit geleistet. Die Vielfalt und der Umfang der Arbeiten, die bei Amazon entstehen, passen perfekt zu der großen Bandbreite an Geschichten, die uns inspirieren, und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit auszubauen."Callum und Sara sind ein Produzentenehepaar, das sich bei der Arbeit an dem Spielfilm «Thumbsucker» kennengelernt hat. Callum hat in seiner Karriere eine Reihe von erfolgreichen Filmen produziert, darunter «Star Wars: The Rise of Skywalker» . Auch die Welt von Tolkien ist ihm nicht fremd, denn er hat auch an dem Film «Der Hobbit» mitgearbeitet.