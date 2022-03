Netflix kauft finnischen Spiele-Entwickler

Vermischtes

Der Handyspiele-Entwickler Next Games steht hinter der Entwicklung der Spieltitel „Stranger Things: Puzzle Tales” und zwei Games zu «The Walking Dead».

Netflix treibt seine Pläne auf dem Gaming-Sektor Fuß zu fassen weiter voran und plant mit dem Kauf des finnischen Entwicklers Next Games seine zweite Akquisition im Zusammenhang mit Spielen. Den Kauf des Unternehmens, das Handyspiele produziert und hinter Titeln wie dem Puzzlespiel „Stranger Things: Puzzle Tales“ steht, will sich der kalifornische Streamingdienst 72 Millionen US-Dollar kosten lassen. Next Games entwickelte auch zwei Spiele, die auf der Zombieserie «The Walking Dead» basieren. Der Deal von Netflix für Next Games wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.Das in Helsinki ansässige Unternehmen Next Games hatte Ende 2021 etwa 120 Mitarbeiter und meldete im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa 27,2 Millionen Euro, wobei 95 Prozent der Einnahmen aus In-Game-Käufen generiert wurden. Der Deal kommt weniger als sechs Monate nach der Übernahme von Night School Studio durch Netflix zustande, einem Spieleentwickler, der vor allem für seinen übernatürlichen Mystery-Adventure-Titel „Oxenfree“ bekannt ist. Netflix hat eine Auswahl an Spielen, beginnend mit einer Handvoll mobiler Titel, als Erweiterung seiner Kern-Videounterhaltung kostenfrei auf den Markt gebracht.„Next Games verfügt über ein erfahrenes Managementteam, eine starke Erfolgsbilanz mit Handyspielen, die auf Entertainment-Franchises basieren, und solide operative Fähigkeiten“, sagte Michael Verdu, VP of Games bei Netflix , in einer Erklärung. „Wir freuen uns, dass Next Games Netflix als Kernstudio in einer strategischen Region und einem Schlüsselmarkt für Talente beitritt und unsere internen Spielstudio-Kapazitäten erweitert.“AMC Networks, Heimat von «The Walking Dead», ist ein Hauptaktionär von Next Games. Der Vorstand von Next Games hat einstimmig beschlossen, den Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots zu empfehlen. Mit der Netflix-Akquisition wird erwartet, dass Next Games-CEO Teemu Huuhtanen im Unternehmen bleibt. „Wir hatten einen unerschütterlichen Fokus auf die Umsetzung unserer Vision: der Partner der Wahl für globale Unterhaltungsunternehmen zu werden und authentische und langlebige interaktive Unterhaltung auf der Grundlage der beliebtesten Franchises der Welt zu schaffen“, kommentierte Huuhtanen. „Die Zusammenarbeit mit Netflix, dem größten Streaming-Dienst der Welt, bietet die Gelegenheit für eine logische und aufregende Fortsetzung unserer Strategie, interaktive Erlebnisse für die ganze Welt zu schaffen.“ Er fügte hinzu: „Unsere enge Zusammenarbeit mit Netflix bei ‚Stranger Things: Puzzle Tales‘ hat bereits bewiesen, dass wir gemeinsam eine starke Partnerschaft aufbauen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, das Studio an allen Fronten zu verbessern und unsere Mission gemeinsam fortzusetzen.“