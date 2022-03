«Beforeigners» Staffel 2  Zeitreisekrimi meldet sich mit neuem Fall zurück

Serientäter

Das Erste bringt den norwegischen Überraschungshit «Beforeigners» mit sechs neuen Folgen in die Mediathek zurück. Kann auch Staffel zwei den Balanceakt zwischen Krimi und Sci-Fi mit einer ordentlichen Portion Humor meistern?

Alfhildr Enginsdottir (Krista Kosonen) und Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) ermitteln wieder. Das Erste verfährt mit Beforeigners mit identischem Muster, wie schon bei Staffel eins. Nach nächtlicher Versendung im linearen Fernsehen, steht nun die gesamte zweite Staffel auf Abruf verfügbar. Ein neuer Fall schweißt das eingespielte Team aus der Zeitreisenden Alfhildr und dem immer noch mürrischen, sowie den Wikingerdrogen nicht gänzlich abgeneigten Lars wieder zusammen. Da Lars aufgrund seines Drogenproblems seit dem Ende der ersten Staffel nicht mehr als Kommissar arbeiten darf, wird er als externer Berater hinzugezogen, was die Machtdynamik der Ermittler auf den Kopf stellt. Während Lars in der ersten Staffel noch als erfahrener Ermittler innerhalb der Kriminaldienststelle respektiert wurde, hat er diesen Respekt und die damit verbundenen Freiheiten nun weitestgehend verspielt. Da auch Alfhildr noch immer nicht so richtig ernst genommen zu werden scheint, überrascht es nicht, dass das Ermittlerduo für den Großteil der Staffel auf sich selbst gestellt ist.Inhaltlich nimmt die Serie weitestgehend Abstand von dem noch in Staffel eins allseits dominanten Konfliktpotential mit Zeitmigranten und konzentriert sich mehr auf die Möglichkeiten, die Zeitreisen für den Kriminalaspekt der Serie ermöglichen. Mit Jack The Ripper bringen die Autoren daher den wohl notorischsten und gleichzeitig nie gefassten Serienkiller ins 21. Jahrhundert zurück. Solange die Serie den Fokus auf den beiden Protagonisten und deren Ermittlungen den Fall betreffend belässt, gelingt es mit demselben Charme und einem hochgehaltenen Spannungsbogen das Niveau der Premierenstaffel zu halten und aufgrund der Fokussierung auf einen zentralen, bösartigen Gegner sogar noch zu steigern. Die Chemie zwischen der äußerst selbstbewussten, mit leicht kindlich wirkender Naivität agierenden Alfhildr, die teilweise immer noch wie ein prolliger Wikinger auftritt und damit weiterhin für die Schmunzelmomente der Serie sorgt und dem grummeligen Ermittler Lars stimmt zudem weiterhin und bisher macht «Beforeigners» auch nicht den Anschein aus dieser ungleichen Partnerschaft mehr machen zu wollen.Leider driftet die Staffel abseits ihrer Protagonisten immer wieder in belanglose Nebenerzählungen, beispielsweise Lars Tochter betreffend ab, die trotz der auf sechs Folgen limitierten Erzählzeit teilweise für pacing Probleme sorgen. Zum Ende der Staffel hin, wird zudem deutlich, dass die Autoren den Science-Fiction Aspekt der Serie nicht aus den Augen verloren haben, da dieser zum dominanten Faktor wird, indem die in Staffel eins aufgegriffene Tatsache, dass Alfhildr in beide Richtungen, nämlich von der Gegenwart in die Vergangenheit und wieder zurück gereist ist, an Prägnanz gewinnt. Hier bleibt zu hoffen, dass sich in nicht allzu hanebüchenen Erzählsträngen verfangen wird, aus denen es keinen sinnvollen Weg mehr zurück gibt. Zumindest visuell werden die Sci-Fi Aspekte der Serie für deren im Vergleich zu anderen HBO-Produktionen vermutlichen äußerst geringen Budget, bisher bestmöglich umgesetzt.Die zweite Staffel von «Beforeigners» kann sich weiterhin auf die Chemie der ungleichen Kriminalpolizisten Alfhildr Enginsdottir und Lars Haaland verlassen. Dank eines spannenden Gegenspielers fallen die durch einige Nebenfiguren verursachten, vermeidbaren Längen einiger Folgen nicht allzu sehr ins Gewicht und «Beforeigners» weiß weiterhin mit seinem ausgefallenen Konzept zu überzeugen.Die zweite Staffel «Beforeigners» ist seit dem 06.03.2022 in der ARD Mediathek abrufbar: