Sat.1 überrascht mit Film-Erfolg

Die Konkurrenz aus «Deutschland sucht den Superstar», der «Stapelshow» und dem öffentlich-rechtlichen Programm ließ einen Erfolg bei Sat.1 mit einem Film aus dem Jahr 2012 kaum erwarten. Doch es kam so!

Manchmal überraschen die Zahlen am Morgen doch noch und selten lässt sich schreiben, dass ein Film, der bereits zahlreiche Male bei verschiedenen Sendern im Angebot war und grundsätzlich rund zehn Jahre als ist, das erfolgreichste private Primetime-Format ist. So aber geschehen am heutigen Morgen, beziehungsweise gestrigen Abend. Sat.1 schickte miteinen Film aus dem Jahr 2012 über den Äther und ob damit der erzielte Erfolg wohl eingeplant war. Auf jeden Fall sammelte sich für den Streifen mit Dwayne Johnson fulminante 2,42 Millionen Zuschauer beim Bällchensender und so erzielte der Sender einen starken Marktanteil von 8,4 Prozent.Auch mit den definierten 0,73 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit erreichten 11,4 Prozent Marktanteil, weiß Sat.1 eine Duftmarke zu setzen. Genaugenommen werden die Zahlen tatsächlich stark, wenn sie in den Kontext des gestrigen Abends gesetzt werden. Mit den erreichten Zuschauern aus der Zielgruppe ist der Film das drittstärkste Format des gestrigen Tages, nur überboten von der «Tagesschau» um 20 Uhr und der ARD-Sondersendung «Brennpunkt» um 20:15 Uhr. Insgesamt reichen die 2,42 Millionen Zuschauer nicht nur dazu, erfolgreichstes Primetime-Format der Privaten zu sein, denn einzigkonnte mit seinen 3,04 Millionen Zuschauern um 18: 45 Uhr einen besseren Wert einfahren. Damit ist der Spielfilm also, vernachlässigt man News-Formate, der absolut erfolgreichste private Sendebeitrag des gestrigen Tages und zudem der erfolgreichste Titel in der Zielgruppe.Woher das gestrige Interesse kommen mag, ist wohl schwierig herauszufinden. Das letzte Mal lief der Streifen bei Sat.1 am 12. Juni 2021 und holte 1,0 Millionen Zuschauer. Damals um erst 22:00 Uhr gestartet, reichte es also zu deutlich weniger erfolgreichen 4,7 Prozent Marktanteil. Bei VOX lief der Titel zuletzt am 22. Juni 2019 und in der damaligen Primetime erreichte das Angebot 1,59 Millionen Zuschauer, wodurch sich über einen Marktanteil von 6,8 Prozent gefreut werden durfte. Der am weitesten zurückliegende Vergleich kann mit RTL gemacht werden. Hier lief der Film zuletzt am 14. Mai 2015 vor 3,46 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,6 Prozent. Damals außerdem beachtlich: es schauten 1,89 Millionen jüngere Zuschauer zu.