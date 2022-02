Blockbuster-Battle

Ob Drama («A Star is Born»), Thriller («The Commuter») oder Action-Komödie («Kingsman: The Golden Circle») – das Blockbuster-Battle überzeugt mit großer Vielfalt und hoher Qualität. Wer trägt den Sieg davon?

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Hollywood Star Bradley Cooper feiert mit «A Star Is Born» sein Regiedebüt und spielt an der Seite von Pop-Ikone Lady Gaga eine Hauptrolle im oscarprämierten Drama: Der Country-Superstar Jack erblickt in einer Bar die talentierte, aber noch unentdeckte Sängerin Ally. Die beiden kommen sich näher und dank Jack kann Ally Fuß in der Musikszene fassen. Während Allys Karriere steil bergauf geht, hat Jack allerdings mit den Schattenseiten des Erfolgs zu kämpfen. Zum Kinostart vor vier Jahren zog Quotenmeter dieses Fazit : „«A Star Is Born» funktioniert als ergreifende Liebesgeschichte mit spektakulären Musiknummern hervorragend, an der eigentlichen Story vom aufsteigenden Starlet, an dessen Seite der alternde Mentor nach und nach zu Grunde geht, hat sich Neu-Regisseur Bradley Cooper dagegen (noch) ein wenig verhoben.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDb User Rating: 8(RTL, 20:15 Uhr)Der Action-Thriller zeigt Liam Neeson in der Rolle des Michael McCauley. Jeden Tag pendelt der Versicherungsvertreter aus einem beschaulichen Vorort nach Manhattan zur Arbeit. Aber eines Abends ist alles anders: Eine Fremde setzt sich zu ihm und er gerät ins Zentrum krimineller Machenschaften. Seine Aufgabe bringt nicht nur ihn, sondern auch die anderen Zuggäste und seine Familie in Gefahr. Das Urteil der Quotenmeter-Kino-Kritik : „Nicht innovativ, aber effektiv – Mit «The Commuter» setzt Jaume Collet-Serra die Konstanz innerhalb seiner Arbeit fort und liefert einen zwar weitgehend generischen, dafür unterhaltsamen Actionthriller mit einem charismatisch aufspielenden Liam Neeson, einigen hübschen Twists, diversen falschen Fährten und einer chicen Optik.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 6IMDb User Rating: 6(ProSieben, 20:15 Uhr)Der preisgekrönte Agentenfilm geht in eine actionreiche zweite Runde: Eggsy Unwin ist in die etwas zu großen Fußstapfen seines verstorbenen Lehrmeisters Harry Hart getreten. Als neuer Spion Galahad bei den Kingsman bekommt er es mit der Drogenbaronin Poppy Adams zu tun. Die trachtet mit einer Anschlagserie nach dem Leben der Agenten. „Blutig, verrückt, saucool: Eine Agentensause, die man gesehen haben muss!“, forderte Quotenmeter vor fünf Jahren zum Kinostart. Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 7