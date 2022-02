Wieder räumt das «Aktenzeichen» ab

Quotennews

Die zweite Folge «Aktenzeichen XY… ungelöst» des Jahres sicherte dem Zweiten absolute Bestwerte am gestrigen Mittwochabend. Das Erste ließ hingegen stark nach.

Auch bei der Klassiker-Showschreibt sich das ZDF ein weiteres Erfolgs-Kapitel der Krimi-Geschichte. Mit der ersten Folge im neuen Jahr sicherte sich der öffentlich-rechtliche Sender aus Mainz am 12. Januar 2022 starke 6,0 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,3 Prozent. Damals ließ man den Film «Wo ist die Liebe hin», der ebenfalls gute 4,96 Millionen Zuschauer zum Ersten lotsen konnte, hinter sich. Prunkstück der Übertragung aus dem Januar war jedoch die Leistung bei den 14- bis 49-Jährigen.Sonst zeigen sich öffentlich-rechtliche Angebote in dieser Kategorie oft etwas schwach auf der Brust, jedoch holte «Aktenzeichen XY… ungelöst» ganze 1,12 Millionen zum Jahresauftakt und damit knapp nach der damaligen «Tagesschau» (1,29 Millionen) den absolute Bestwert des ganzen Tages. Große Fußstapfen, in die die gestrige zweite Ausgabe des Jahres also treten musste. Mit Bravour. Denn mit 5,49 Millionen Zuschauern ab 20:15 Uhr sicherte sich das Zweite erneut die beste Reichweite des Tages, während der Marktanteil mit 18,9 Prozent abermals exzellent wirkte. Hierbei ist die «Tagesschau» um 20 Uhr außer Acht gelassen, diese holte 5,68 Millionen zum Ersten und einen Marktanteil von 19,9 Prozent. Das Erste schlief unterdessen nicht, musste jedoch einen ordentlichen Rückschlag hinnehmen.Holten am Dienstagabend die ersten beiden Folgen vonnoch 4,84 und 4,05 Millionen Zuschauer, schalteten gestern nur noch 3,75 und 3,55 Millionen Zuschauer ein. Hier lagen die Marktanteile bei 12,7 und 12,6 Prozent. Die Erfolgs-Story des Zweiten setzte sich bei den 14- bis 49-Jährigen fort. Mit 1,17 Millionen Zuschauern holte das «Aktenzeichen» abermals einen starken Wert nach Mainz, der sich in einem Marktanteil von 16,5 Prozent bestätigte. Hier konnte das Erste keinesfalls mithalten, denn mit 0,43 und 0,38 Millionen jüngeren Zuschauern bei «ZERV» konnte von echter Konkurrenz nicht die Rede sein, wenn auch die Marktanteile von 6,1 und 5,5 Prozent auch nicht als schlecht einzuordnen sind.