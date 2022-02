RTL setzt auf Shows mit Cantz, Jauch und Sigl

TV-News

Außerdem hat der Sender Sendetermine für die Serie «Der König von Palma» und den 90-Minüter «Einsatz in den Alpen» (ehemals «Grenzgänger – Mord in den Alpen») gefunden.

Den heutigen Donnerstag könnte man aus RTL-Sicht glatt als Screenforce Day 2.0 bezeichnen, also die Bekanntgabe des Programms der kommenden Saison, die jedes Jahr im Sommer stattfindet. Nun verriet RTL seine Programmoffensive eben im Februar. Dabei schwingt viel Retro mit, denn man legt nicht nur «Der Preis ist heiß» neu auf, sondern auch «Die 100.000 Mark Show» mit Ulla Kock am Brink sowie das «Turmspringen» mit Stefan Raab als Produzenten ( Quotenmeter berichtete ). Zudem folgt im Sommer der Neustart «Viva la Diva». Acht prominente Männer sollen sich in Drag Queens verwandeln und ein prominentes Panel muss erraten, wer hinter welcher Queen steckt. Doch auch für die kommenden Wochen und Monate präsentierte RTL einiges an Neuware.So kommt es im April zum Quiz-Duell zwischen. Die Show ist eine Neuauflage von «5 gegen Jauch» und soll von Oliver Pocher moderiert werden. Günther Jauch trifft dabei in zwei Spielrunden auf «Bergdoktor»-Darsteller Hans Sigl. Im Sommer soll zudem die „Live-Wetten-Show“folgen, die von Guido Cantz moderiert wird. RTL verspricht „besondere Talente, Wetten und eine prominente Jury“, die für „beste Familienunterhaltung“ sorgen sollen. Familienunterhaltung soll auchsorgen, der als „interaktive Show“, beschrieben wird, in der „Prominente aber auch Zuschauer zuhause ihre Intelligenz testen können“.Bereits bekannt war, dassam 24. März zum ersten Mal ausgestrahlt wird. Der 90-Minüter ist eine Neuauflage der einstigen RTL-Serie «Balko». Ludger Pistor und Jochen Horst schlüpfen in ihre alten Rollen Krapp und Balko. Eine Woche später folgt dann. Der Film, der mit Jochen Matschke («München Mord», «SOKO München») und Peter Fieseler («Großstadtrevier», «Wilsberg») in den Hauptrollen besetzt ist, war ursprünglich unter dem Arbeitstitel «Grenzgänger – Mord in den Alpen» angekündigt. Matschke und Fieseler verkörpern die ungleiche Brüder Tom und Sebastian Falk, die beim Alpin-Kommando der Innsbrucker Polizei arbeiten. Und auch ein drittes Fiction-Projekt hat einen Sendetermin gefunden. Währendbereits am Donnerstag, 24. Februar, beim Streamingdienst RTL+ Premiere feiert, zeigt der Free-TV-Sender die sechsteilige Reihe mit Henning Baum am 15., 18. Und 19. April jeweils in Doppelfolgen.Im April weitet RTL dann auch die Sendermarkenochmals aus und zeigt ab dem 24. April jede Woche eine zusätzliche Sonntagsausgabe des Magazins. Zuletzt hagelte es Kritik an der Umsetzung des Formats, das mittwochs von i&u TV produziert und mit Steffen Hallaschka wird, sonntags aber von RTL selbst umgesetzt wird.