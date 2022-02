Skydance bindet sich an Apple

US-Fernsehen

Der Streamingdienst des iPhone-Konzerns ist ein exklusiver Partner geworden.

Rund einen Monat nachdem Apple und Skydance Media einen Vertrag unterzeichneten, kommen weitere Details ans Licht. Das Studio hinter «Mission: Impossible» und «Top Gun» bekommt von dem Apfelkonzern viel Geld, um neue Produkte abzuliefern. Sonst wählte man bei Apple die Filme und Serien sehr sorgfältig aus, bei diesem Kontrakt darf sich der Verleiher die Filme zurechtlegen.Der Vertrag garantiert Skydance mindestens zwei voll finanzierte Spielfilme pro Jahr mit einem Budget von bis zu 125 Millionen Dollar, so zahlreiche Insider, die mit der Situation vertraut sind. Außerdem wird Skydance eine Auszahlung von bis zu 25 Millionen Dollar pro Film garantiert, abhängig von bestimmten Budgetschwellen. Mit diesem Geld wird Skydance für die Gewinne entschädigt, die es theoretisch erzielt hätte, wenn der Film ein herkömmlicher Kassenerfolg gewesen wäre. Die Filme, die Skydance für Apple herausbringt, haben keine garantierte Laufzeit in den Kinos.Versüßt wird der Deal durch die Tatsache, dass Skydance im Wesentlichen die Urheberrechte an allem geistigen Eigentum behält, das es bei Apple produziert. Beide Parteien werden sich die nachgelagerten Einnahmen teilen, und die Vereinbarung lässt Raum für eine zusätzliche Gewinnbeteiligung für Apple, so Quellen.