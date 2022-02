«Deutschlands größte Geheimnisse» startet deutlich unter den Vorjahreswerten in Staffel zwei

Quotennews

Für Kabel Eins lagen die Quoten, die der Sender einst mit dem Format erreich hatte, nun in weiter Ferne. «Kitchen Impossible» legte bei VOX hingegen zu.



Im März des vergangenen Jahres startete Kabel Eins mit der Ausstrahlung der neuen Show. In der Rankingshow sind prominente Gäste eingeladen, die Deutschland genauer unter die Lupe nehmen und dabei auf viele verblüffende Tatsachen stoßen. Die erste Staffel war ein Erfolg für den Sender. Zum Auftakt fanden sich sogar 1,59 Millionen Fernsehende sowie 0,67 Millionen Jüngere vor dem Bildschirm ein. Belohnt wurde dies mit starken Quoten von 4,6 und 6,8 Prozent. Bei einer Wiederholung der Folgen im November lag man jedoch stets unter der Marke von einer Millionen Interessenten.Zum Start der neuen Staffel waren unter anderem Sonja Zietlow, Konny und Manu Reimannn und Jörg Dreager im Rateteam. Mit den Vorjahreswerten konnte der Auftakt allerdings nicht mithalten. Mit 0,99 Millionen Zuschauern lag man nur knapp über den Werten der wiederholten Ausgaben. Es kam ein passabler Marktanteil von 3,1 Prozent zustande. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den 0,43 Millionen Umworbenen. Hier übertraf man mit guten 5,2 Prozent Marktanteil zumindest knapp den Senderschnitt.lief in den vergangenen beiden Wochen bei VOX auf gutem Niveau. Mit 1,49 beziehungsweise 1,48 Millionen Fernsehenden war das Interesse für die Kochshow groß. Vor allem die Zielgruppe war mit 0,84 und 0,77 Millionen Jüngeren stark vertreten. Diese Woche trat der Schweizer Sven Wassmer gegen Tim Mälzer an. Mit der neusten Folge legte das Format weiter zu, so dass nun 1,51 Millionen Fernsehende unterhalten wurden. Dies spiegelte sich in einer hohen Quote von 5,8 Prozent wider. 0,87 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten zudem einen Anstieg auf herausragende 13,1 Prozent Marktanteil.