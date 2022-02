«Studio Schmitt» wird wieder im März bespielt

TV-News

Auch Mai Thi Nguyen-Kim wird mit neuen Folgen ihrer sonntäglichen Sendung «Maithink X» im kommenden Monat das ZDFneo-Programm bereichern.

24 neue Folgen bestellte der Spartensender ZDFneo kurz nach dem Staffelfinale der Late-Night-Showvon Podcaster und Autor Tommi Schmitt. Nun hat der Mainzer Sender einen Starttermin für die dritte Staffel der Seapoint-Produktion gefunden. Los geht es ab Donnerstag, den 10. März, am Sendeplatz um kurz nach 22:00 Uhr wird sich nichts ändern. Bis Juni sollen insgesamt 13 Folgen gesendet werden, nach der Sommerpause gehen ab September dann nochmal zwölf Shows on air. Die Shows stehen ab dem Ausstrahlungstag jeweils ab 20:15 Uhr in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.Schmit präsentiert darin dem Publikum Woche für Woche seinen persönlichen Blick auf die Welt und die kleinen Dinge des Alltags. Im Stand-Up setzt er sich mit aktuellen Themen auseinander und begrüßt danach prominente Gäste zum Talk. Die zweite Staffel «Studio Schmitt» erreichte vom Start der Show Ende August bis zur vorletzten Ausgabe am 2. Dezember 2021 bei den 14-49-Jährigen einen durchschnittlichen Marktanteil von 1,9 Prozent, die Reichweite in dieser Zuschauergruppe belief sich auf 0,11 Millionen. ZDFneo betonte zudem den Erfolg in der ZDFmediathek. Bis Mitte Dezember 2021 erzielte die Sendung insgesamt 3,8 Millionen Abrufe.Wie erfolgreich Dr. Mai Thi Nguyen-Kim mit ihrem Showneustartim Internet war, ist nicht überliefert. Fakt ist, dass die Produktion der bildundtonfrabik (btf) ebenfalls im März zurückkehren wird. ZDFneo sendet das „Unterhaltungsformat für Fans des kritischen Denkens“, so der Slogan der Sendung, ab dem 6. März immer sonntags ab 22:15 Uhr. Sechs 30-minütige Ausgaben werden im Frühjahr zu sehen sein. Außerdem präsentiert die Chemikerin das Online-Format, bei dem Nguyen-Kim in der ZDFmediathek und bei Instagram Fragen der Community beantwortet. Dabei müssen sich die Fragen nicht auf das Thema der Sendung beziehen. «Maithink X» ist jeweils am Sendungstag ab 18:00 Uhr online abrufbar.