3 Quotengeheimnisse

Die braunen Geschichten laufen bei RTL nicht erfolgreich, ProSieben Maxx sicherte sich mit alten Folgen ganz gute Quoten und ein Kino-Magazin schießt durch die Decke.

Der Fernsehsender RTL strahlte in der Nacht zum Mittwoch die erste Folge der Doku-Reihe von Spiegel TV aus. Die dreiteilige Fernsehdokumentation, die verschiedenen rechtsextreme Szenen beleuchtete und bisher unveröffentlichtes Filmmaterial zeigte, wollten um 00.50 Uhr nur 0,18 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen. Der Marktanteil belief sich auf üble 3,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen war man mit 0,06 Millionen und 5,0 Prozent ebenfalls nicht erfolgreich.Derzeit wiederholt die Fernsehstation ProSieben Maxx einmal mehr die Syfy-Serie, die zwischen 2009 und 2014 von Universal Cable Productions hergestellt wurde. Die Produktion mit Eddie McClintock erreichte in der Nacht auf Mittwoch 0,07 und 0,06 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen mit 1,3 und 1,4 Prozent im grünen Bereich. Bei den Umworbenen standen 3,3 und 3,0 Prozent auf der Uhr. 0,05 Millionen und 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden erreicht – und das mit der Wiederholung der Wiederholung.Im Anschluss an den Super Bowl 2022 strahlte ProSieben noch einmal sein Kinomagazin aus, das auch bei Kabel Eins und Sat.1 regelmäßig in der Nacht zu sehen ist. Die Fernsehstation konnte sich über 0,26 Millionen Zuschauer und 10,1 Prozent Marktanteil freuen. Mit 0,21 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 26,1 Prozent Marktanteil ein. Doch an Halloween war man mit 0,24 jungen Zuschauern erfolgreich. Danach in der Nacht zum Sonntag 0,75 Millionen Zuschauer dabei.