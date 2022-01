Tosca Strassberger wird ntv-Börsen-Reporterin

Köpfe

Das ntv-Eigengewächs hatte bereits ihren ersten On-Air-Einsatz.

Um die umfangreiche Börsen- und Wirtschaftsberichterstattung weiterhin aufrechtzuerhalten, hat sich der Nachrichtensender ntv im Frankfurter Börsenstudio verstärkt. Ab sofort wird Tosca Strassberger das Börsen-Team ergänzen und regelmäßig vom Börsenparkett berichten. Sie soll darüber hinaus das Geschehen in der Welt von DAX und Dow Jones für das ntv-Publikum analysieren und einordnen. Ihren ersten On-Air-Einsatz hat Strassberger bereits erfolgreich absolviert.Strassberger ist ein ntv-Eigengewächs, denn die 31-Jährige absolvierte nach ihrem Kommunikationswissenschaften- und Soziologie-Studium an der LMU in München ein Volontariat mit dem Schwerpunkt Wirtschaft bei ntv. Während ihres Studiums sammelte sie erste journalistische Erfahrungen, unter anderem bei RTL Nord, ProSieben und beim Bayerischen Rundfunk. Seit Oktober 2021 ist sie als Redakteurin im Ressort Politik und Wirtschaft bei RTL Deutschland im Einsatz.„Wir freuen uns sehr, dass mit Tosca Strassberger eine weitere kompetente Journalistin aus dem eigenen Haus unser Team im Frankfurter Börsenstudio verstärkt. Mit ihrer umfassenden Wirtschafts-Expertise, die sie bereits während ihres Volontariats bei ntv unter Beweis gestellt hat, und ihrer frischen Art ist Tosca eine Bereicherung für uns und unser Publikum“, so ntv Wirtschaftschef Ulrich Reitz.