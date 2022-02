Hulu engagiert Top-Stars für Musical-Serie

US-Fernsehen

Hinter den Kulissen wurden die Songwriter von «Frozen» verpflichtet.

Der Streamingdienst Hulu hat für seine Musical-Seriezahlreiche Top-Leute aus der Branche rekrutiert. Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez, die Songwriter von «Frozen» und «Frozen 2», Steven Levenson, der das Buch zu «Dear Evan Hansen» schrieb, und die erfahrene TV-Autorin Danielle Sanchez-Witzel («New Girl», «My Name Is Earl») werden als Autoren und ausführende Produzenten an der Serie mitwirken.Levenson wird auch als Showrunner fungieren, während Anderson-Lopez und Lopez Originalsongs für die Serie schreiben werden. Thomas Kail, der zuvor bei Broadway-Shows wie «Hamilton» und «In the Heights» Regie geführt hat, wird unter seinem Label Old 320 Sycamore Productions Regie führen und die Produktion übernehmen.Jennifer Todd von Old 320 Sycamore wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren. 20th Television ist das Studio. Old 320 Sycamore steht derzeit unter einem Gesamtvertrag mit dem Studio.