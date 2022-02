Jennifer Garner und Zoë Chao sind beim «Party Down»-Revival

US-Fernsehen

In der Neuauflage der Serie spielen auch Tyrel Jackson Williams und James Marsden mit.

Das-Revival bei Starz hat Jennifer Garner, Zoë Chao und Tyrel Jackson Williams als feste Serienmitglieder aufgenommen, wie der US-Dienst ‚Variety‘ berichtet. Auch James Marsden wird in der Serie in einer wiederkehrenden Gastrolle zu sehen sein.Die neuen Darsteller gesellen sich zu den bereits angekündigten wiederkehrenden Darstellern der Originalserie, Adam Scott, Ken Marino, Jane Lynch, Martin Starr, Ryan Hansen und Megan Mullaly. «Party Down» wurde bereits im November von Starz für sechs Episoden bestellt. Wie in den ersten beiden Staffeln der Comedy-Serie geht es auch in der neuen Folge um ein Catering-Team in Los Angeles – ein Sextett von Möchtegern-Hollywoods, die für Trinkgeld arbeiten und auf ihren großen Durchbruch hoffen. In jeder Folge arbeitet das Catering-Team an einer neuen Veranstaltung und wird dabei unweigerlich mit den Gästen und deren Leben verwickelt.Die Schöpfer der Originalserie und ausführenden Produzenten Rob Thomas, John Enbom, Paul Rudd und Dan Etheridge sind ausführende Produzenten der Neuauflage, wobei Enbom als Showrunner fungiert. Scott wird auch als ausführender Produzent fungieren. Lionsgate Television wird produzieren. Karen Bailey, Executive Vice President of Original Programming, ist im Auftrag von Starz für die Produktion von «Party Down» verantwortlich.