Paramount+ will «Urban Cowboy»

US-Fernsehen

Unterdessen soll Justin Simien den «Flashdance»-Reboot leiten.

Paramount+ hat am Dienstag bekannt gegeben, dass es die Entwicklung von TV-Serien-Remakes der 80er-Jahre-Klassikerundvorantreibt und den «Dear White People»-Schöpfer Justin Simien als Autor und Regisseur für das letztgenannte Projekt gewinnen konnte.Das «Urban Cowboy»-Projekt entsteht, nachdem die Paramount Television Studios 2015 bei Fox mit der Entwicklung einer Fernsehserie auf der Grundlage des gleichnamigen Films begonnen hatten, die später eingestellt wurde. In der Zwischenzeit ist Simien an Bord des Reboots der Fernsehserie «Flashdance» gekommen, das sich seit Oktober 2020, als es noch unter dem Namen CBS All Access bekannt war, in einem frühen Entwicklungsstadium bei Paramount+ befindet. Er wird die "zeitgenössische Version des Paramount Pictures-Klassikers" mit Jennifer Beals in der Hauptrolle adaptieren und Regie führen. Zuvor war Tracy McMillan als Drehbuchautorin und Angela Robinson als Regisseurin des Pilotfilms für die potenzielle Serie vorgesehen.Paramount+ gab am Dienstag bekannt, dass esentwickelt, eine moderne, halbstündige Komödie im Doku-Stil von Bob Odenkirk, David Cross und Bill Odenkirk. Bob Odenkirk und Cross sind nicht nur Co-Kreatoren der Serie, sondern werden auch die Hauptrollen als rivalisierende Kult-Gurus übernehmen, die den Geist ihrer verblendeten Anhänger manipulieren. Diese drei Projekte befinden sich in der Entwicklung neben Paramount+‘ Wiederbelebung von, die das nächste Kapitel der Geschichte von Frasier Crane mit Kelsey Grammer in der Hauptrolle und als ausführendem Produzenten verfolgt.