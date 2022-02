«The Game»-Revival wird fortgesetzt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Paramount+ will eine zweite Runde.

Paramount+ hat die Sitcomfür eine zweite Staffel verlängert. Die Serie mit Wendy Raquel Robinson und Hosea Chanchez in den Hauptrollen ist eine Fortsetzung der gleichnamigen KW-Network- und späteren BET-Show. «The Game» ist eine moderne Untersuchung der schwarzen Kultur durch das Prisma des Profi-Fußballs und folgt dem Team, das sich mit Rassismus, Klassismus und vielem mehr auseinandersetzen muss, während es um Ruhm, Reichtum, Respekt und Liebe kämpft.In der Neuauflage von «The Game» spielen außerdem Adriyan Rae, Vaughn Hebron, Analisa Velez und Toby Sandeman mit. Die erste Ausgabe von «The Game» wurde 2006 auf The CW ausgestrahlt. Die Serie wurde dort drei Staffeln lang ausgestrahlt, bevor sie für weitere sechs Staffeln zu BET wechselte. Als die Serie 2015 eingestellt wurde, hatte sie fast 150 Episoden ausgestrahlt. Neben Robinson und Chanchez spielten in der ursprünglichen Serie Tia Mowry, Pooch Hall, Brittany Daniel, Coby Bell, Brandy, Lauren London und Jay Ellis mit."Mit viel Humor und Herz hat Devon Greggory eine ikonische Serie neu erfunden, geliebte alte Charaktere zurückgebracht und neue Fan-Lieblinge eingeführt", sagte Nicole Clemens, Präsidentin von Paramount+ Original Scripted Series, in einer Erklärung. "Wie Tasha Mack sagt, 'Talent erkennt Talent‘, und die Zuschauer entdecken die Serie weiterhin auf Paramount+. Wir freuen uns auf das, was Devon und sein Team in der nächsten Saison auf und neben dem Spielfeld für uns bereithalten."