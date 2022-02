YouTube steigert Werbeeinnahmen

Wirtschaft

Im Weihnachtsquartal kletterte der Werbeumsatz um 25 Prozent auf 8,6 Milliarden US-Dollar.

YouTube, der Videodienst von Google, hat im vierten Quartal 2021 noch einmal kräftig zulegt und sogar den Umsatz von Netflix im Vergleichszeitraum übertroffen. Der kostenfreie Streamingdienst erwirtschaftete 8,63 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen, das ist ein Plus von starken 25,4 Prozent. In diesen Zahlen sind nicht YouTube Music, YouTube Premium und YouTube TV enthalten. Netflix kam im gleichen Zeitraum auf 7,71 Milliarden US-Dollar.Insgesamt übertraf Alphabet die Gewinnschätzungen der Wall Street für das Jahresendquartal mit einem Umsatz von 75,33 Mrd. US-Dollar (+32%) und einem Nettogewinn von 20,64 Mrd. US-Dollar (+36%) bzw. 30,69 US-Dollar pro Aktie deutlich. Obwohl sich die Werbeeinnahmen von YouTube im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal (mit einem Wachstum von 43 Prozent im Jahresvergleich) verlangsamten, beendete das Unternehmen das Jahr mit Werbeeinnahmen in Höhe von 29 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 46 Prozent gegenüber 2020 entspricht.Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse gab Alphabet bekannt, dass der Vorstand einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 beschlossen hat – in Form einer einmaligen Sonderdividende auf jede Aktie des Unternehmens. Im Rahmen des Aktiensplits, der von den Aktionären genehmigt werden muss, erhalten die Besitzer von Alphabet-Aktien nach Geschäftsschluss am 15. Juli 2022 eine Dividende in Höhe von 19 zusätzlichen Aktien derselben Aktiengattung, die sie halten.