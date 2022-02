VOX setzt auf Stimme, ein neues Leben und die Liebe

TV-News

Außerdem hat der Kölner Sender für sein Nachmittagsprogramm eine Spezialwoche in Erinnerung an Karl Lagerfeld angekündigt.

VOX hat neue Inhalte angekündigt, um die Primetime zu füllen. Am Samstag, den 26. Februar, zeigt der Sender mit der roten Kugel die Reportage, die bis 1:00 Uhr in der Nacht gesendet wird. Darin versuchen sieben Menschen und Familien ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und erfüllen sich einen Lebenstraum. Dabei reichen die Einschnitte von einer Karriere als Magier über eine Geschlechtsumwandlung bis hin zur Krönung zur Königin in Ghana. Zu sehen gibt es dabei sowohl Momente der Euphorie als auch des Zweifelns. Doch nicht nur die Protagonisten selbst stehen im Fokus, auch wie Freunde und Familie mit den lebensveränderten Entscheidungen umgehen.Am Dienstag, den 1. März, sendet der Kölner Sender zudem die zweite Ausgabe von, deren erste Folge im Juli des vergangenen Jahres gesendet wurde. Darin kommentiert ein Promi-Panel, das unter anderem aus Mirja Dumont, Panagiota Petridou, Oliver Petszokat, Ross Antony, Danni Büchner und Daniela Katzenberger besteht, ganz unterschiedliche Facetten der Liebe, die sich bekanntlich ihre eigenen – manchmal sehr skurrile – Wege sucht.Außerdem bringt VOX sein Kurzformatab dem 28. Februar wieder regelmäßig zurück. Statt täglich zu senden, wie es im vergangenen September der Fall war, setzt man künftig immer montags um 20:10 Uhr auf eine Ausgabe. Darin bringen Promis und Nicht-Promis ihre Meinung zu einem Thema auf den Punkt oder stellen ihr persönliches Anliegen vor. Bereits am 15. und 22. Februar wird es im Vorfeld an «Showtime of my Life – Stars gegen Krebs» zwei Folgen geben, die sich aller Voraussicht nach mit dem Thema Krebs beschäftigen werden.In der Woche zwischen dem 21. und 25. Februar gedenkt die Nachmittagssendungdem Modeschöpfer Karl Lagerfeld, dessen Todestag sich am 19. Februar zum dritten Mal jährt. Das Motto in Stuttgart lautet deshalb „Hommage an Karl! Kreiere einen Look mit einem typischen Lagerfeld-It-Piece!“. Guido Maria Kretschmer fordert somit einen „extravaganten, hochwertigen und typischen Lagerfeld-Look“. Kretschmer lädt die Zuschauer zudem zu einem Rundgang durch die ehemalige Lagerfeld-Villa Jako in Hamburg ein.