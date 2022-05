The CW trennt sich von «Legacies»

US-Fernsehen

Nach vier Staffeln geht das «The Vampire Diaries»-Universum zu Ende.

Rund 13 Jahre gehörte das «The Vampire Diaries»-Universum zu The CW, die Mutterserie startete im Jahr 2009 und wurde vor fünf Jahren beendet. Zwischenzeitlich wurden «The Originals» und «Legacies» kreiert. Doch die Verantwortlichen haben sich nun entschieden, mit der Serie nicht weiterzumachen. Produzentin Julie Plec bleibt aber im Vampir-Business und arbeitet für Peacock an «Vampire Academy».«Legacies» spielt in der Salvatore Boarding School for the Young & Gifted. Es erzählt die fortlaufende Geschichte einer neuen Generation von Schülern mit übernatürlichen Fähigkeiten, die lernen, was es bedeutet, etwas Besonderes zu sein in einer Gesellschaft, die ihre Gaben nicht versteht.Zur Besetzung gehören Danielle Rose Russell als Hope Mikaelson, Jenny Boyd als Lizzie Saltzman, Kaylee Bryant als Josie Saltzman, Quincy Fouse als Milton "MG" Greasley, Aria Shahghasemi als Landon Kirby, Peyton Alex Smith als Rafael, Chris Lee als Kaleb, Leo Howard als Ethan Mac, Ben Levin als Jed und Matthew Davis als Alaric Saltzman.