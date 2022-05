Nichts zum Lachen: CBS ordert drei Dramen

US-Fernsehen

Unter den Neubestellungen befindet sich keine Comedy-Serie.

In der kommenden Woche wird die Fernsehstation CBS sein neues Programm für den Herbst bekannt geben. Zahlreiche Serien wurden bereits im Vorfeld verlängert oder abgesetzt. Schon jetzt ist klar: Keiner der Comedy-Pilotfilme hat überzeugt, stattdessen setzt die Fernsehstation auf drei neue Dramen. Das Network hat das Polizeidrama, das Feuerwehrdrama(früher bekannt als «Cal Fire») und das Justizdramain Auftrag gegeben. Die Komödien «Rust Belt News», «Unplanned in Akron», «Sober Companion» und «The Hug Machine» wurden abgelehnt.«East New York» folgt Regina Haywood (Amanda Warren), der frisch beförderten stellvertretenden Inspektorin von East New York, einem Arbeiterviertel am Rande von Brooklyn. Sie leitet eine Gruppe von Polizisten und Detektiven, von denen einige ihre kreativen Methoden des Dienens und Beschützens inmitten sozialer Umwälzungen und der ersten Anfänge der Gentrifizierung nur widerwillig anwenden.«Fire Country» zeigt Max Thieriot, einen ehemaligen «SEAL Team»-Darsteller, als Bode Donovan, einen jungen Sträfling, der sich einem Feuerwehrprogramm anschließt, das ihn in seine kleine nordkalifornische Heimatstadt zurückbringt, wo er und andere Häftlinge zusammen mit Elite-Feuerwehrleuten daran arbeiten, große Brände in der Region zu löschen. Die Serie ist von Thieriots Erfahrungen inspiriert, als er in der nordkalifornischen Feuerlandschaft aufwuchs.In «So Help Me Todd» spielen Marcia Gay Harden und Skylar Astin. Astin verkörpert einen talentierten, aber orientierungslosen Privatdetektiv, der das schwarze Schaf seiner Familie ist. Widerwillig erklärt er sich bereit, als Hausdetektiv für seine überhebliche Mutter (Gay-Harden) zu arbeiten, eine erfolgreiche Anwältin, die unter der kürzlichen Auflösung ihrer Ehe leidet.