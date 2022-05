«Kenan» nach zwei Staffel abgesetzt

US-Fernsehen

Die Produktion des «Saturday Night Live»-Mastermind geht nicht mehr weiter.

Kenan Thompsons Sitcomist nach zwei Staffeln Geschichte. Das Format, mit Thompson in der Hauptrolle und produziert von «Saturday Night Live»-Chef Lorne Michaels, folgt dem Leben des vielbeschäftigten, alleinerziehenden Vaters Kenan Williams (Thompson), der einen hochkarätigen Job als Moderator der Morgenshow „Wake Up With Kenan!" in Atlanta jongliert. Außerdem zieht er zwei bezaubernde Töchter im Vorschulalter groß – die allzu kluge Aubrey (Dani Lane) und die alberne, unberechenbare Birdie (Dannah Lane).Während Kenan über den Verlust seiner Frau ein Jahr zuvor hinwegkommt, haben sein Schwiegervater Rick (Don Johnson), sein Bruder/Manager/Mitbewohner Gary (Chris Redd) und seine bunten Arbeitskollegen alle eine starke Meinung darüber, wie er sein Leben am besten leben soll.Die Serie wird von Universal Television in Zusammenarbeit mit Michaels' Broadway Video produziert. «Kenan» wurde von Jackie Clarke und David Caspe entwickelt. Die Comedy wird von Michaels, Thompson, Andrew Singer, Caspe, Kenny Smith Jr., Lisa Muse Bryant und Bryan Tucke produziert.