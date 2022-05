The Rock macht bei NBC weiter

US-Fernsehen

Außerdem ist die Serie «Grand Crew» für eine zweite Staffel verlängert worden.

Das US-Network NBC spendiert Dwayne „The Rock“ Johnson und seiner Serieeine dritte Staffel. Das Format basiert auf dem früheren Leben des Darstellers. Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Ana Tuisila, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latukefu, Fasitua Amosa, John Tui und Matthew Willig spielen die Hauptrollen in der Serie, in der Johnson auch die Hauptrolle spielt und den Text spricht.Nahnatchka Khan und Jeff Chiang haben die Serie entwickelt und sind zusammen mit Johnson, Dany Garcia, Jennifer Carreras, Hiram Garcia und Brian Gewirtz ausführende Produzenten. Produziert wird die Serie von Universal Television, Seven Bucks Productions und Fierce Baby Productions.Auchwurde für Staffel zwei verlängert. Die Comedy-Serie folgt einer Gruppe junger Berufstätiger, die alle versuchen, die Höhen und Tiefen des Lebens und der Liebe in Los Angeles zu meistern – und sie finden immer Zeit, sich in ihrer Lieblingsbar zu treffen, um "Wein zu trinken" und alles auszupacken. Phil Augusta Jackson hat die Serie entwickelt und produziert sie zusammen mit Dan Goor, mit dem er bereits als Autor und Produzent bei «Brooklyn Nine-Nine» zusammengearbeitet hat. Universal Television produziert.