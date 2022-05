Netflix macht mit «Somebody Feed Phil» weiter

US-Fernsehen

Vor der Premiere der fünften Staffel hat man das Format verlängert.

Das Streamingunternehmen Netflix macht mit seiner Reise-Serieweiter. Das Format wurde bereits vor der Premiere der fünften Staffel, die am 25. Mai ansteht, um eine sechste Runde verlängert. Für Staffel fünf wird Philip Rosenthal nach Oaxaca, Portland (Maine), Helsinki, Portland (Oregon) und Madrid reisen."Wir haben zehn Episoden im Sweet Spot zwischen Delta und Omikron gedreht. Erinnern Sie sich daran? Von August bis Januar haben wir also so ziemlich alles gefilmt", sagte Rosenthal gegenüber „Variety“. "Wir mussten nur einen Drehort wegen Omikron verschieben, aber dafür haben wir einen anderen in den Vereinigten Staaten genommen. Und wir werden [zu diesem anderen Drehort] irgendwann zurückkehren."«Somebody Feed Phil» wird von Lucky Bastards und Zero Point Zero Production, Inc. produziert. Für Lucky Bastards sind Phil Rosenthal, Rich Rosenthal und John Bedolis die ausführenden Produzenten. Für Zero Point Zero sind Christopher Collins und Lydia Tenaglia die ausführenden Produzenten.