«Star Wars» tut sich bei ProSieben weiter schwer

Wie viele Menschen interessierten sich für den dritten Teil der Prequel-Trilogie?

In diesem Jahr setzten bereits drei Privatsender auf die Geschichten der Science-Fiction-Saga, doch einen wirklich überzeugenden Erfolg konnte bislang weder Sat.1 noch VOX feiern. Auch ProSieben tut sich mit der Ausstrahlung der Prequel-Trilogie schwer. «Die dunkle Bedrohung» und «Angriff der Klonkrieger» sorgten in den vergangenen drei Wochen für ausbaufähige Marktanteile von 6,3 und 8,7 Prozent in der Zielgruppe.Am Freitagabend stand nun der Abschluss der zwischen 1999 und 2005 veröffentlichen Trilogie auf dem Programm.unterhielt zwischen 20:15 Uhr und 23:10 Uhr 0,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 0,42 Millionen aus der werberelevanten Gruppe stammten. Die Marktanteile beliefen sich auf solide 4,2 und 8,3 Prozent. In der kommenden Woche zeigt ProSieben dann «Eine neue Hoffnung», nur um dann auf Marvel-Filme umzuschwenken.An diesem Freitag setzte die rote Sieben ihr Programm mit «Jack Reacher: Kein Weg zurück» ► fort. Die Wiederholung vom vergangenen Sonntag sorgte diesmal für eine Reichweite von 0,59 Millionen und Markanteilen von 5,7 und 7,8 Prozent. Zuletzt hatte der Film zur besten Sendezeit noch 1,90 Millionen und 6,7 respektive 10,2 Prozent eingefahren.