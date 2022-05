«Lets Dance»: Halbfinale sorgt für steigende Reichweiten

Quotennews

Die vorletzte Ausgabe des Jahres verfolgten 3,71 Millionen Zuschauer.

In den vergangenen Wochen entfernte sich die RTL-Showimmer weiter von der magischen Vier-Millionen-Marke, zuletzt durchbrach man diesen Wert Mitte März. In der vergangenen Woche schalteten „nur“ noch 3,56 Millionen Zuschauer ein. Die Tanz-Sendung, deren 15. Staffel sich auf der Zielgeraden befindet, sorgte mit dem Halbfinale nun für 3,71 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die einen Marktanteil von 16,4 Prozent zur Folge hatten.In der Zielgruppe verfolgten 0,97 Millionen 14- bis 49-Jährige die von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderierte Live-Show. Die Jury-Bewertungen von Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi waren für 19,4 Prozent der umworbenen Gruppe von Interesse. Im Anschluss durfte sich auch wieder Frauke Ludowig über gute Ergebnisse freuen. Ihrunterhielt gegen 23:30 Uhr noch 2,14 Millionen Interessierte. Die Markanteile bewegten sich nun bei 16,5 Prozent bei allen und 13,6 Prozent bei den werberelevanten Sehern.Im Vorfeld der Primetime konntean den fabelhaften Primetime-Erfolg des Vortages anknüpfen als man mit 18,0 Prozent in der Zielgruppe sogar «Germany’s Next Topmodel» hinter sich lassen konnte. Am Freitag sorgten 2,26 Millionen Zuschauer für 10,9 Prozent Markanteil. In der Zielgruppe belief sich die Sehbeteiligung auf 18,3 Prozent.