VOD-Charts

Über einen Monat lang grüßte die Netflix-Serie von der Spitze der VOD-Charts. Nun gibt es einen neuen Wochensieger, der nun allzu bekannt ist.

Seit dem die zweite-Staffel am 25. März bei Netflix erschien, dominierte das Historiendrama aus dem Hause Shondaland wie es zuletzt nur «Squid Game» vermochte. Nun musste die von Chris Van Dusen kreierte Reihe aber ihren Nimbus abgeben. Dafür grüßt nun ein altbekannter Titel von der Spitze, doch dazu später mehr. Die VOD-Charts der 19. Kalenderwoche eröffnet die Showtime-Serie, die bei Amazon Prime Video in ihrer Gesamtheit verfügbar ist und dort 2,48 Millionen Mal abrufen wurde.Ebenfalls bei der Videosparte des Versandhändlers verfügbar ist. Der Spin-off verzeichnete eine Bruttoreichweite von 2,54 Millionen. Nun folgt bereits der Krösus der vergangenen Wochen, der mit 2,55 Millionen sich knapp davor auf den achten Rang einreiht. Ebenfalls ein Netflix-Leuchtturm ist, das auf dem siebten Platz ins Ziel kommt. Die Drama-Serie, deren finale Folgen kürzlich erschienen sind, markierte 2,73 Millionen Aufrufe.Knapp an der Drei-Millionen-Marke istgescheitert. Das Teenie-Drama brachte es auf 2,90 Millionen Klicks. Mit den Top5 überspringen die Titel auch die drei Millionen Views.ist dieses Kunststück als erstes gelungen, die Krimi-Serie darf sich über 3,04 Millionen Abrufe freuen. Laut den Marktforschern von Goldmedia ist in dieser Woche nur ein Disney+-Titel in dieser Liste vertreten. Dieser hört auf den Namenund sorgte für eine Reichweite von 3,29 Millionen.Das Treppchen ist somit etwas entfernt, dennschlägt hier mit 4,08 Millionen Klicks auf. Noch besser lief es für. Die Science-Fiction-Serie mit Patrick Stewart in der titelgebenden Hauptrolle sorgte zwischen dem 6. und 12. Mai für 4,66 Millionen Klicks. Damit fehlt nur noch Dauerbrennerin dieser Liste. Die CBS-Nerds setzen sich mit einer Bruttoreichweite von 4,71 Millionen an die Spitze in dieser Woche.