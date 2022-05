Formel E: Mortara gewinnt, ProSieben verliert

Quotennews

Schon in den vergangenen Wochen fuhren ProSieben und ProSieben Maxx nur schreckliche Einschaltquoten mit dem Sportwettbewerb ein.

Gleich zwei Rennen sind am Wochenende für den Berlin E-Prix terminiert, seit dem Jahr 2017 befindet sich die Rennstrecke in Tempelhof. In diesem Jahr ging der Sieg am Samstag an Edoardo Mortara, doch das schien nicht besonders viele Menschen zu interessieren. Nach den Vorberichten (0,19 Millionen), die Andrea Kaiser und Matthias Killing lieferten, verfolgten 0,21 Millionen Zuschauer das Rennen.Schon beim vergangenen Rennen Ende April riss man mit 0,28 Millionen Zuschauer keine Bäume aus, das sollte sich zwei Wochen später auch nicht ändern. Der Marktanteil am Samstagnachmittag belief sich auf 2,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte man 0,10 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 5,5 Prozent. Die Highlights waren noch von 0,11 Millionen Zuschauern gefragt, mit nur noch 0,03 Millionen Umworbenen sorgte man für 1,4 Prozent.Beim Schwestersender ProSieben Maxx wurde zwischen 10.30 und 12.10 Uhr die Formel-E-Qualifiyings ausgestrahlt. Die Live-Übertragung sicherte sich zwar nur 0,08 Millionen Zuschauer, kam aber dafür auf gute 1,5 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,04 Millionen Zuschauer ein, sodass man auf 3,3 Prozent kam.