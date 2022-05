In & Out: Die Upfronts light

Hintergrund

Zahlreiche Fernsehstationen haben in den vergangenen Tagen Entscheidungen getroffen. Die meisten Themen im Vorfeld der Upfronts in der kommenden Woche sind somit bereits geklärt.

Die Pläne der Sender in der Übersicht:

ABC

CBS

FOX

NBC

The CW

Schon seit einigen Jahren entscheiden die Verantwortlichen bei den US-Networks die Serienverlängerungen im Voraus der alljährlichen Upfronts. Das beste Beispiel ist das Joint-Venture von Warner Bros. Discovery und Paramount, The CW, das fast alle Arrowverse-Serien bereits Anfang des Jahres verlängerte. Der Grund dahinter war simpel: Die Serien werden oft mit serienübergreifenden Handlungen angelegt. So können die Macher in Ruhe mögliche Crossover-Folgen planen.Im Grunde haben NBC und The CW sämtliche Entscheidungen getroffen. Bei CBS gibt es zwar noch Unstimmigkeiten aufgrund der Serie «Clarice», doch die letzte Episode wurde vor elf Monaten ausgestrahlt. Dass die Serie ins lineare Fernsehen zurückkehrt, ist zweifelhaft. Selbst bei einem Wechsel zu Paramount+ hätte man dies mittlerweile kommunizieren können.Bei FOX schweben «9-1-1» und «9-1-1: Lone Star», doch die Fortführung gilt als gesetzt. Zahlreiche Serien, wie «Call Me Cat» und Co., die aktuell noch ausgestrahlt werden, sind derzeit noch nicht verlängert worden. Hier wird man sich noch kurzfristig entscheiden, welche Möglichkeiten das Network hat. ABC, das am Dienstagabend sein Programm präsentiert, hat zahlreiche Dramen verlängert oder abgesetzt. Doch noch bei sechs Serien wie «A Million Little Things», «Big Sky» oder «The Conners» ist die Zukunft offen.«A Million Little Things»: Staffel 4 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 5 noch unklar«Abbott Elementary»: Verlängert für Staffel 2«Big Sky»: Staffel 2 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 3 noch unklar«Black-ish»: Staffel 8 wird aktuell ausgestrahlt (finale Staffel)«The Conners»: Staffel 4 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 5 noch unklar«The Goldbergs»: Staffel 9 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 10 noch unklar«The Good Doctor»: Verlängert für Staffel 6«Grey’s Anatomy»: Verlängert für Staffel 19«Home Economics»: Staffel 2 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 3 noch unklar«Promised Land»: Abgesetzt«Queens»: Abgesetzt«The Rookie»: Verlängert für Staffel 5«Station 19»: Verlängert für Staffel 6«The Wonder Years»: Staffel 1 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 2 noch unklar«All Rise»: Staffel 3 geht zu OWN«B Positive»: Abgesetzt«Blood & Treasure»: Staffel 2-Premiere unbekannt«Blue Bloods»: Verlängert für Staffel 13«Bob Hearts Abishola»: Verlängert für Staffel 4«Bull»: Abgesetzt«Clarice»: noch unklar«CSI: Vegas»: Verlängert für Staffel 2«The Equalizer»: Staffel 2 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 3 noch unklar«FBI»: Verlängert für Staffel 5 and 6«FBI: International»: Verlängert für Staffel 2 und 3«FBI: Most Wanted»: Verlängert für Staffel 4 und 5«Ghosts»: Verlängert für Staffel 2«Good Sam»: Abgesetzt«Magnum P.I.»: Abgesetzt«NCIS»: Verlängert für Staffel 20«NCIS: Hawai’i»: Verlängert für Staffel 2«NCIS: Los Angeles»: Verlängert für Staffel 14«The Neighborhood»: Verlängert für Staffel 5«SEAL Team»: Geht zu Paramount+«S.W.A.T.»: Staffel 5 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 6 noch unklar«United States of Al»: Abgesetzt«Young Sheldon»: Verlängert für Staffel 6 und 7«9-1-1»: Staffel 5 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 6 noch unklar«9-1-1: Lone Star»: Staffel 3 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 4 noch unklar«The Big Leap»: Abgesetzt«Bob’s Burgers»: Verlängert für Staffel 13«Call Me Kat»: Staffel 2 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 3 noch unklar«The Cleaning Lady»: Staffel 1 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 2 noch unklar«Duncanville»: Staffel 3-Premiere noch unklar«Family Guy»: Verlängert für Staffel 21«Fantasy Island»: Verlängert für Staffel 2«The Great North»: Verlängert für Staffel 3«Our Kind of People»: Staffel 2 noch unklar«Pivoting»: Staffel 1 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 2 noch unklar«The Resident»: Staffel 5 wird aktuell ausgestrahlt«The Simpsons»: Verlängert für Staffel 34«Welcome to Flatch»: Staffel 1 wird aktuell ausgestrahlt; Staffel 2 noch unklar«American Auto»: Verlängert für Staffel 2«The Blacklist»: Verlängert für Staffel 10«Chicago Fire»: Verlängert für Staffel 11«Chicago Med»: Verlängert für Staffel 8«Chicago P.D.»: Verlängert für Staffel 10«The Endgame»: Abgesetzt«Grand Crew»: Verlängert für Staffel 2«Kenan»: Abgesetzt«La Brea»: Verlängert für Staffel 2«Law & Order»: Verlängert für Staffel 22«Law & Order: Verlängert für Staffel 2«Law & Order: SVU»: Verlängert für Staffel 24«Manifest»: Staffel 4 geht zu Netflix«Mr. Mayor»: Abgesetzt«New Amsterdam»: Verlängert für Staffel 5«Ordinary Joe»: Abgesetzt«This Is Us»: Finale Staffel wird aktuell ausgestrahlt«Young Rock»: Verlängert für Staffel 3«4400»: Abgesetzt«All American»: Verlängert für Staffel 5«All American: Homecoming»: Verlängert für Staffel 2«Batwoman»: Abgesetzt«Charmed»: Abgesetzt«Dynasty»: Abgesetzt«The Flash»: Verlängert für Staffel 9«In the Dark»: Abgesetzt«Kung Fu»: Verlängert für Staffel 3«Legacies»: Abgesetzt«Legends of Tomorrow»: Staffel 8 noch unklar«Nancy Drew»: Verlängert für Staffel 4«Naomi»: Abgesetzt«The Republic of Sarah»: Abgesetzt«Riverdale»: Verlängert für Staffel 7«Roswell, New Mexico»: Abgesetzt«Stargirl»: Staffel 3-Premiere unklar«Superman & Lois»: Verlängert für Staffel 3«Tom Swift»: Serienpremiere im Mai«Walker»: Verlängert für Staffel 3