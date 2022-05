CBS verabschiedet sich von «B Positive»

US-Fernsehen

Außerdem geht die Sitcom «How We Roll» nach einer Staffel nicht weiter.

Nichts zu lachen hat derzeit Chuck Lorre, dessen Sitcom «United States of AI» bereits abgesetzt wurde. Am Donnerstag wurde publik, dass auch seine andere Serienicht weitergehen wird. In der Serie spielte Annaleigh Ashford die Hauptrolle der Gina, einer Partygängerin mit bewegter Vergangenheit, die aus einer Laune heraus beschließt, ihre Niere einem ehemaligen High-School-Bekannten, Drew (Thomas Middleditch), einem kürzlich geschiedenen Therapeuten und alleinerziehenden Vater mit Nierenversagen, zu spenden.Auch die Serie, die erst kürzlich startete, ist schon wieder Geschichte. Aktuell werden noch neue Episoden ausgestrahlt. Die Serie basiert auf dem Leben des Profi-Bowlers Tom Smallwood und zeigt Pete Holmes in der Hauptrolle als Tom, einen stoischen Ehemann und Vater aus dem Mittleren Westen, der vom Fließband entlassen wird und beschließt, für seine Familie zu sorgen, indem er seinem Traum folgt, Profi-Bowler zu werden.«How We Roll» wird von Mark Gross, David Hollander und Brian d'Arcy James produziert. CBS Studios produziert. Neben Holmes spielten Katie Lowes als Jen, Chi McBride als Archie, Julie White als Helen und Mason Wells als Sam in der Serie von CBS mit.