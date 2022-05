Auch in Woche 5 fallen die Ninjas weiter

Quotennews

Die neue Staffel «Ninja Warrior Germany - Allstars» ist bisher mehr Flop als Top. Seit Folge 1 fallen die Quoten.

Mit dem diesjährigen «Allstars»-Format von «Ninja Warrior Germany» werden die RTL-Zuschauer sichtlich nicht warm. Sukzessive fallen die Zuschauerzahlen. In der letzten Woche konnten Wontorra, Buschann und Köppen noch 1,34 Millionen Zuschauer anziehen, gestern schauten lediglich 1,26 Millionen zu. Trotz deutlich geringerer Reichweite stieg jedoch immer der Marktanteil leicht von 4,7 auf 4,8 Prozent. Weniger gut in der Reichweite wie auch dem Marktanteil präsentierte sich die Zielgruppe. Hier konnten gestern noch 0,45 Millionen Umworbene begeistert werden, in der Vorwochen standen hier noch 0,54 Millionen.Der Marktanteil sank hier auch deutlich von zuletzt 8,0 Prozent am gestern 7,2 Prozent. Doch sind die Ninjas nicht die einzige Show im RTL-Programm, das nach und nach Federn lässt. Zuletzt präsentierte sich die Vorabend-Showschon nicht mehr allzu stark. Innerhalb von einer Woche ging es von 2,01 Millionen Zuschauer ab 17:30 Uhr auf 1,56, gestern konnten noch 1,42 Millionen gemessen werden. Der Marktanteil zeigte gestern demnach noch 8,6 Prozent. In der Zielgruppe ging es zuletzt von 0,53 auf 0,46 Millionen runter, die Show von gestern konnte noch 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige anziehen.Hier landete demnach der Marktanteil bei guten 11,3 Prozent. Mit den sichersten Zahlen präsentierte sich gestern wieder «RTL Aktuell». Die News-Sendung lief um 18:45 Uhr vor guten 2,35 Millionen Zuschauern und 0,5 Millionen Umworbenen. Damit konnte RTL am gesamten TV-Markt 13,8 Prozent blockieren, am Markt der Zielgruppe reicht es zu starken 15,0 Prozent.