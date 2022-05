«WSMDS?» und «J&K gegen ProSieben» auch im Ausland gefragt

International

Die Red Arrow Studios haben die beiden ProSieben-Formate ins europäische Ausland verkauft. Dort werden «Wer stiehlt mir die Show?» und «Joko & Klaas gegen ProSieben» unter den Titeln «Stealing the Show» und «Beat the Channel» vermarktet.

undzählen mit zu den erfolgreichsten Formaten von ProSieben . Dabei handelt es sich um Eigenproduktionen aus dem Hause Florida Entertainment. Nun hat das ProSiebenSat.1-Tochterunternehmen Red Arrow Studios, zuständig für Programmproduktions- und Vertriebsgeschäft, bestätigt, dass man beide Shows international vertreiben werden. International tragen die Sendungen die Titelund«Wer stiehlt mir die Show?» – oder eben «Stealing the Show!» – wurde an Tin Can in den Niederlanden und Bandicoot in Großbritannien verkauft, während «Joko & Klaas gegen ProSieben» alias «Beat the Channel» von Boxfish in Spanien, ITV France in Frankreich und July August Productions in Israel als Option ausgewählt wurde.„«Stealing the Show!» und «Beat the Channel» haben das Primetime-Entertainment-Genre wirklich auf die nächste Stufe gehoben. Sie sind wirklich originelle Konzepte, die zu kulturellen Phänomenen in ihrem heimischen Territorium geworden sind und liefern hervorragende Einschaltquoten und Publikumsbindung. Wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, wie diese neuen lokalen Partner diesem einzigartigen Titelpaar ihren eigenen Dreh verleihen“, erklärt Tim Gerhartz, President & Managing Director bei Red Arrow Studios International.